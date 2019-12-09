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    Воспользуется ли «Вест Хэм» слабостью «Арсенала»?

    «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 9 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Арсенал»
    Александр Ляказетт
    9 декабря состоится очередное дерби 16 тура АПЛ. На этот раз «Вест Хэм» примет на своем поле «Арсенал». Две лондонские команды сойдутся на «Олимпийском стадионе». Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Вест Хэм» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Декабря 2019 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 23:00 Арсенал Арсенал
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.95
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    «Вест Хэм»

    Хозяевам не позавидуешь. Они выиграли только один матч из девяти последних в АПЛ. При этом в шести из них были поражения. «Вест Хэм» уступил в 4 из 5 игр турнира.

    Сейчас «молотки» находятся на 16 позиции. У них 16 очков и отрицательная разница голов, составляющая -8.

    В позапрошлом туре команда дала бой «Челси» и выиграла со счетом 0:1. Однако в прошлый раз «молотобойцы» снова вернулись на свою стезю, уступив «Вулверхэмптону» 2:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    Команде, скорее всего, не помогут Уилшер, Антонио и Снодграсс.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тоже продолжает падение. Безвыигрышная серия команды продолжается уже 7 матчей.

    Это откинуло гостей назад на 10 место. 19 очков позволяют бороться лишь за 8 строчку максимум. «Канониры» катастрофически много пропускают, и Юнгберг ничего не может с этим поделать.

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    • К примеру, на прошлых выходных «красно-белые» пропустили от «Норвича» два мяча и потеряли очки, сыграв вничью 2:2. В прошлый уик-энд «Арсенал» проиграл дома «Брайтону» со счетом 2:1.

    Это было четвертое поражение команды за месяц. Кроме того, отметим, что на выезде «канониры» не выигрывают уже 6 поединков.

    Прогноз

    Несмотря на результаты, «Арсенал» является фаворитом — 2.07 против 3.20.

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    «Вест Хэм» умеет настраиваться на дерби. Это команда показала в игре с «Челси». «Арсенал» же имеет дыры в обороне и может вдобавок столкнуться с проблемами в атаке, если «молотки» сядут ближе к своим воротам.

    Пеллегрини нужны очки, поскольку ему уже ставят ультиматумы. Мы ожидаем напористой игры от первых. Поэтому считаем, что ставка «1Х» за 1.81 является неплохим вариантом. 0

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    «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 9 декабря 2019 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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