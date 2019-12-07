«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 7 декабря

В субботу, 7 декабря, «Ман Сити» на своем поле примет «МЮ» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити»

«Горожане» начали ноябрь со второй подряд победы над «Саутгемптоном» (2:1), после победы со счетом 3:1 в Кубке лиги.

На этом позитив кончился — выезд в гости к «Аталанте» рамках Лиги чемпионов завершился вничью 1:1, а гостевой матч АПЛ с «Ливерпулем» подопечные Гвардиолы проиграли — 1:3.

Все прогнозы на АПЛ

Вернувшись домой «Ман Сити» одержал волевую победу над «Челси» (2:1), решив все в первом тайме, а вот матч ЛЧ с «Шахтером» завершился вничью 1:1, с голами забитыми в середине второго тайма.

В последних матчах «Сити» на выезде упустил победу над «Ньюкаслом» (2:2) и разгромил «Бернли» (4:1), пропустив уже при счете 4:0.

После 15 туров АПЛ «Ман Сити» с 32 очками идет третьим, отставая на 11 баллов от «Ливерпуля» и на 3 от «Лестера». Разница мячей 43-17, девять голов забил Серхио Агуэро, еще 8 забил Рахим Стерлинг.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» начал ноябрь с неожиданного гостевого поражения от «Борнмута» (0:1). Затем последовал крпная домашняя победа над «Партизаном» (3:0) в Лиге Европы.

На своем поле был обыгран и «Брайтон» (3:1), а вот выезд в гости к «Шеффилду» завершился обидной ничьей 3:3. «МЮ» проигрывал 0:2, сумел отыграться и выйти вперед, но пропустил на последних минутах.

Еще прогноз «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на тоталы

На не имеющий турнирного значения выездной матч с «Астаной» в ЛЕ Сульшер отправил второй состав, который проиграл со счетом 1:2. Вернувшись домой «МЮ» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2).

В последнем матче «Юнайтед» на своем поле победил «Тоттенхэм» (2:1) и с 21 очком занимает 6 место в таблице АПЛ. Разница мячей 23-18, девять голов забил Маркус Рэшфорд.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом сезоне «МЮ» проиграл оба матча (1:3 гостях и 0:2 дома). Годом ранее «МЮ» победил в гостях 3:2 и проиграл дома 1:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: «Манчестер Сити» — 1.30, победа «МЮ» — 9.25, ничья в основное время — 5.50.

«Сити» хотя и проводит сезон слабее, чем прошлый, тем не менее выглядит куда более уверенно, чем не очень стабильный «МЮ». Прогнозируем победу «горожан».

Можно ждать забитых мячей в этом матче. Интересны варианты «Гол в каждом из таймов» за 1,47 и «обе забьют» за 1,85. 0