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    Пошатнет ли «Бавария» лидерство «Боруссии» М?

    «Боруссия» М — «Бавария». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Боруссия» М — «Бавария»
    Роберт Левандовский
    В 14 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» М будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 7 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 5.50
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 1.53
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    «Боруссия» М

    За 13 туров немецкого первенства клубу из Менхенгладбаха удалось сохранить за собой лидерство в таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 28 очков.

    После вылета из 1/16 финала Кубка Германии от «Боруссии» Д (1:2) черно-бело-зеленые приняли участие в шести встречах в разных турнирах. И лишь раз коллектив Марко Розе проиграл.

    Сперва «жеребята» одолели «Байер» (2:1), а затем в Лиге Европы «Боруссия» М одержала верх над «Ромой» (2:1). Уверенной победой клуба из Менхенгладбах завершился и матч против «Вердера» (3:1).

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    А проиграла команда Розе «Униону Берлин» в 12 туре Бундеслиги (0:2). 28 ноября в еврокубках «Боруссия» М была сильнее «Вольфсберга» (1:0), а 1 декабря в родных стенах хозяева обыграли «Фрайбург» (4:2).

    «Бавария»

    В своих 13 встречах чемпионата клуб из Мюнхена набрал 24 балла. От лидера первенства команда отстает на 4 пункта, занимая на данный момент 4 место в таблице.

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    В первых четырех поединках под его руководством «Бавария» победила, не пропустив при этом ни единого гола. Красные одолели «Олимпиакос» (2:0), «Боруссию» Д (4:0), «Фортуну» (4:0) и «Црвену Звезду» (6:0).

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    А первая потеря очков при новом тренере случилась в игре с «Байером». На «Альянц Арене» хозяева потерпели поражение от «фармацевтов» со счетом 1:2.

    Прогноз

    Победа «Боруссии» М в данном поединке оценивается в 5,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,80, а на победу «Баварии» — 1,53.

    На «Боруссия Парк» хозяева постараются отобрать очки у мюнхенцев, отдалив тех от первой строчки. Наш прогноз на матч — победа «Боруссии» М с форой +1,5 с коэффициентом 1,62. 0

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    «Боруссия» М — «Бавария». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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