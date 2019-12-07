«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 7 декабря 2019 года

В 14 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» М будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 7 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Бавария».

«Боруссия» М

За 13 туров немецкого первенства клубу из Менхенгладбаха удалось сохранить за собой лидерство в таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 28 очков.

После вылета из 1/16 финала Кубка Германии от «Боруссии» Д (1:2) черно-бело-зеленые приняли участие в шести встречах в разных турнирах. И лишь раз коллектив Марко Розе проиграл.

Сперва «жеребята» одолели «Байер» (2:1), а затем в Лиге Европы «Боруссия» М одержала верх над «Ромой» (2:1). Уверенной победой клуба из Менхенгладбах завершился и матч против «Вердера» (3:1).

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А проиграла команда Розе «Униону Берлин» в 12 туре Бундеслиги (0:2). 28 ноября в еврокубках «Боруссия» М была сильнее «Вольфсберга» (1:0), а 1 декабря в родных стенах хозяева обыграли «Фрайбург» (4:2).

«Бавария»

В своих 13 встречах чемпионата клуб из Мюнхена набрал 24 балла. От лидера первенства команда отстает на 4 пункта, занимая на данный момент 4 место в таблице.

Неудачные результаты Нико Ковача подкрепились разгромом от «Айнтрахта» (1:5) в 10 туре Бундеслиги. После его отставки к делу приступил Ханс-Дитер Флик.

В первых четырех поединках под его руководством «Бавария» победила, не пропустив при этом ни единого гола. Красные одолели «Олимпиакос» (2:0), «Боруссию» Д (4:0), «Фортуну» (4:0) и «Црвену Звезду» (6:0).

А первая потеря очков при новом тренере случилась в игре с «Байером». На «Альянц Арене» хозяева потерпели поражение от «фармацевтов» со счетом 1:2.

Прогноз

Победа «Боруссии» М в данном поединке оценивается в 5,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,80, а на победу «Баварии» — 1,53.

На «Боруссия Парк» хозяева постараются отобрать очки у мюнхенцев, отдалив тех от первой строчки. Наш прогноз на матч — победа «Боруссии» М с форой +1,5 с коэффициентом 1,62. 0