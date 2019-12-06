«Зенит» — «Динамо». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 6 декабря 2019 года

В рамках 19-го тура чемпионата России по футболу 6 декабря пройдет встреча «Зенита» и московского «Динамо». Команды сыграют на «Газпром Арене». Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Зенит» — «Динамо».

«Зенит»

Питерцы начали ноябрь с ничьей с ЦСКА (1:1), уйдя от поражения в концовке матча. Затем на своем поле они были без особых шансов биты «Лейпцигом» (0:2) в матче Лиги чемпионов.

После этого фиаско подопечные Семака выдали серию из четырех побед подряд, начав с выезду в Тулу, где был повержен «Арсенал» — 1:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Затем в Казани «Зенит» победил «Рубин» (2:1), забив быстрый гол, пропустив после перерыва, но все равно выйдя вперед.

В последних матчах «Зенит» дома одолел «Лион» (2:0) в ЛЧ, и в рамках РПЛ справился со «Спартаком» (1:0), играя целый тайм в меньшинстве.

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 42 очками возглавляет таблицу, на 8 баллов опережая соперников. Разница мячей 34-9, десять голов забил Артем Дзюба, еще 6 Сердар Азмун.

«Динамо»

Бело-голубые после увольнения Дмитрия Хохлова и назначения Кирилла Новикова выдали успешную пятиматчевую серию, заметно улучшившую их турнирное положение.

В конце ноября они вырвали на последних минутах гостевую победу у ЦСКА (0:1), а в начале декабря ушли в компенсированное время от домашнего поражения в матче с «Ахматом» (1:1).

Выезд в Казань завершился минимальной победой над «Рубином» (1:0), а во время международной паузы бело-голубые сыграли вничью с «Сочи» (1:1).

В последних матчах «Динамо» со счетом 2:1 сначала вырвало на последних минутах домашнюю победу у «Ростова», а затем на выезде одолело «Локомотив». Дубли в обоих матчах оформил Максимиллиан Филипп.

После 18 туров РПЛ «Динамо» с 24 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 16-18, шесть голов забил Максимиллиан Филипп.

Календарь и таблица РПЛ

В первом круге «Динамо» дома уступило «Зениту» (0:2). В прошлом сезоне бело-голубые дома победили 1:0, а в гостях проиграли 0:2. Годом ранее «Динамо» дома сыграло 0:0, уступив в Питере 1:2.

Прогноз

На победу «Зенита» букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу «Динамо» — 6,50.

Питерцы набрали слишком хороший ход, чтобы останавливаться в матче с «Динамо» — подопечные Семака одержат победу.

Вряд ли матч будет очень результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,75 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0