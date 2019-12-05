«Кальяри» — «Сампдория». Прогноз (к. 3.8) и ставки на матч Кубка Италии 4 декабря 2019 года

В 1/16 финала Кубка Италии «Кальяри» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Сарденья Арена» 5 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Сампдория».

«Кальяри»

Для «Кальяри» это уже вторая стадия Кубка Италии текущего сезона. В 1/32 финала сардинцы прошли на своем поле «Кьево» со счетом 2:1.

После 14 туров команда набрала 28 очков в Серии А и неожиданно занимает четвертое место, опережая «Рому» по дополнительным показателям.

С 15 сентября красно-синие пока не знают горечи поражений. Данная серия насчитывает уже 13 поединков, поэтому именно эту команду пока что стоит называть открытием чемпионата.

По ходу ходу нее коллектив одержал девять побед и еще пять игр свел вничью.

«Сампдория»

«Сампдория» также уже прошла один раунд Коппа Италиа нынешней кампании. На предыдущей стадии она разгромила на выезде «Кротоне» — 3:1.

«Блучеркьяти» с 12 баллами идет на 17 месте в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на два пункта.

Команда пережила безвыигрышный октябрь, и свою первую победу с сентября одержала 4 ноября над СПАЛом (1:0).

В прошлом туре коллектив уступил как раз нынешнему сопернику в феерическом матче (3:4) и также на выезде, что случилось 2 декабря. До этого клуб не проигрывал четыре поединка кряду.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,9, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Кальяри» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0