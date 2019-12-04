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    Пройдет ли «Болонья» «Удинезе» в Кубке Италии?

    «Удинезе» — «Болонья». Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч Кубка Италии 4 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Удинезе» — «Болонья»
    Синиша Михайлович успешно вернулся после излечения от лейкемии
    В 1/16 финала Кубка Италии «Удинезе» будет принимать «Болонью». Игра пройдет на стадионе «Дача Арена» 4 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Болонья».
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    Футбол. Италия. Кубок 04 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.60
  • X
  • 3.35
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    «Удинезе»

    Для «Удинезе» это уже вторая стадия Кубка Италии текущего сезона. В 1/32 финала фриульцы прошли на своем поле «Зюйдтироль» со счетом 3:1.

    После 14 туров команда набрала 14 очков в Серии А и занимает 16-е место, а от топ-10 ее отделяют три пункта.

    В предыдущих шести поединках «бьянконери» одержали только одну победу — над «Дженоа» (3:1) на выезде. В предыдущих же трех матчах они не знают успеха, проиграв дважды.

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    «Болонья»

    «Болонья» также уже прошла один раунд Коппа Италиа нынешней кампании. На предыдущей стадии она разгромила на выезде «Пизу» — 3:0.

    «Болонья» с 16 баллами идет на 12 месте в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на шесть пунктов.

    Сыграв вничью в прошлом туре на своей территории с «Пармой» (2:2), «красно-синие» смогли прервать свою серию из трех поражений кряду.

    В этот неудачный отрезок 7-кратный чемпион Италии уступил в гостях 2:3 «Кальяри» и 1:3 «Сассуоло», а также был повержен в родных пенатах «Интером» (1:2).

    В прошлом туре коллектив и четырехматчевую безвыигрышную серию, победив на выезде кризисный «Наполи» (2:1) в первом матче после возвращения на тренерский пост наставника Синиши Михайловича, который победил лейкемию.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,62, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Болонья» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 гола за 5,5. 0

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