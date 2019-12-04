«Удинезе» — «Болонья». Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч Кубка Италии 4 декабря 2019 года

«Удинезе»
Для «Удинезе» это уже вторая стадия Кубка Италии текущего сезона. В 1/32 финала фриульцы прошли на своем поле «Зюйдтироль» со счетом 3:1.
После 14 туров команда набрала 14 очков в Серии А и занимает 16-е место, а от топ-10 ее отделяют три пункта.
В предыдущих шести поединках «бьянконери» одержали только одну победу — над «Дженоа» (3:1) на выезде. В предыдущих же трех матчах они не знают успеха, проиграв дважды.
«Болонья»
«Болонья» также уже прошла один раунд Коппа Италиа нынешней кампании. На предыдущей стадии она разгромила на выезде «Пизу» — 3:0.
«Болонья» с 16 баллами идет на 12 месте в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на шесть пунктов.
Сыграв вничью в прошлом туре на своей территории с «Пармой» (2:2), «красно-синие» смогли прервать свою серию из трех поражений кряду.
В этот неудачный отрезок 7-кратный чемпион Италии уступил в гостях 2:3 «Кальяри» и 1:3 «Сассуоло», а также был повержен в родных пенатах «Интером» (1:2).
В прошлом туре коллектив и четырехматчевую безвыигрышную серию, победив на выезде кризисный «Наполи» (2:1) в первом матче после возвращения на тренерский пост наставника Синиши Михайловича, который победил лейкемию.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,62, а ничья — в 3,5.
Рекомендуем ставить на то, что «Болонья» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 гола за 5,5. 0