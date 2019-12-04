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    Продлит ли «Монако» неудачную серию «Тулузы»?

    «Тулуза» — «Монако». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Тулуза» — «Монако»
    Леонарду Жардим
    В среду, 4 декабря, «Тулуза» на своем поле примет «Монако» в рамках 16-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на арене «Мунисипаль», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Тулуза» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.90
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    «Тулуза»

    «Тулуза» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 12 очков.

    В 15 сыгранных турах «фиолетовые» одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    Действующая серия поражений команды Антуана Комбуаре насчитывает уже пять матчей, в которых «Тулуза» уступила «Ренну» (2:3), «Лиону» (2:3), «Монпелье» (0:3), «Марселю» (0:2) и «Нанту» (1:2).

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    После травм у «Тулузы» восстанавливаются Бафоде Диаките, Мусса Диарра, Гэн Сёдзи и Калиду Сидибе, а Стивен Морейра отбывает дисквалификацию.

    «Монако»

    «Монако» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 18 набранными баллами.

    У «монегасков» пять побед, три ничьи и шесть поражений в 14 сыгранных турах.

    В ноябре подопечные Леонарду Жардима проиграли «Сент-Этьену» (0:1) и «Бордо» (1:2), а также обыграли «Дижон» (1:0). 1 декабря они должны были встретиться с «Пари Сен-Жермен», но поединок перенесли из-за сильных ливней.

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монако» — 1.95, победа «Тулузы» — 4.00, ничья — 3.80.

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    Перенос игры с «Пари Сен-Жермен» должен пойти на пользу «монегаскам», ведь они, в отличие от «фиолетовых», не потратили много сил на выходных.

    И все же нам кажется, что в этом туре у «Тулузы» будут неплохие шансы прервать неудачную серию. В целом в последних встречах подопечные Антуана Комбуаре играли не так уж и плохо, но их зачастую подводили удаления и плохая реализация моментов.

    На своем поле в матче против далеко не самого стабильного «Монако» «фиолетовые» просто обязаны заработать очки, поэтому наш прогноз — «хозяева не проиграют» за 1.95.

    Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.61. И «Тулуза», и «Монако» не отличаются сверхнадежной игрой в обороне, так что болельщики должны увидеть много голов. 0

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    «Тулуза» — «Монако». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 декабря 2019 года. Прогноз на «Тулуза» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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