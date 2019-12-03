ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак и Доменико ТедескоЧемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл Тедеско «Локомотив» — «Динамо»Столичное дерби показало прогресс «Динамо» и стагнацию «Локо» «Челси» проиграл дома «Вест Хэму»«Челси» не обладает нужным составом для больших задач
  • 07:23
    • «Торонто» разгромил «Юту», «Голден Стэйт» проиграл «Орландо»
  • 00:57
    • Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
  • 00:46
    • «Рома» одержала выездную победу над «Вероной»
  • 20:54
    • «Зенит» в меньшинстве удержал победу над «Спартаком»
  • 21:31
    • «МЮ» не справился с «Астон Виллой» на «Олд Траффорд»
  • 19:43
    • «Ак Барс» обыграл «Динамо», одержав восьмую победу в девяти матчах
  • 19:29
    • Менхенгладбахская «Боруссия» вышла на первое место в Бундеслиге
    Все новости спорта

    Начнет ли «Манчестер Сити» набирать упущенное?

    «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 3 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Бернли Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз на «Бернли» — «Манчестер Сити»
    Кевин Де Брюйне
    В 15 туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 3 декабря. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Бернли» — «Манчестер Сити».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Декабря 2019 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 23:15 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 1.23
  • Играть!
    •

    «Бернли»

    Сейчас клуб из одноименного английского города находится на 8 строчке в турнирной таблице чемпионата с 18 очками на счету. От еврокубковой зоны команду отделяют 2 пункта.

    Но результаты «бордовых» пока не могут гарантировать коллективу битву за место в ЛЕ. В последних шести турах АПЛ подопечные Шона Дайча проиграли четыре встречи.

    С 9 по 11 туры Премьер-лиги «Бернли» потерпел поражения от «Лестера» (1:2), «Челси» (2:4) и «Шеффилда Юнайтед» (0:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    А затем «бордовые» дважды уверенно победили соперников. Подопечные Шона Дайча разобрались с «Вест Хэмом» (3:0) и «Уотфордом» (3:0), но в 14 туре команда не справилась дома с «Кристал Пэлас» (0:2).

    «Манчестер Сити»

    На данный момент команда из Манчестера занимает вторую позицию в таблице чемпионата АПЛ, но от «Ливерпуля» небесно-голубые успели отстать на 11 пунктов.

  • Шансы «Манчестер Сити» защитить титул низки, как зимнее солнце
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
  • Вчера

    • С 19 октября по 2 ноября «горожане» выиграли 5 встреч в разных турнирах. Сперва «Ман Сити» одолел «Кристал Пэлас» (2:0), а затем разгромил «Аталанту» (5:1). После этого «горожане» победили «Астон Виллу» (3:0) и дважды переиграли «Саутгемптон» (3:1, 2:1).

    Но затем в ЛЧ подопечные Пепа Гвардиолы сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), а в 12 туре АПЛ они уступили «Ливерпулю» (3:1).

    3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    23 ноября «Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси» на «Этихад» (2:1), а в следующих встречах «горожане» разошлись миром с «Шахтером» на евроарене (1:1) и с «Ньюкаслом» в чемпионате (2:2).

    Прогноз

    Победа «Бернли» в игре 15 тура оценивается в 14,0, на ничью букмекеры дают коэффициент 6,40, а на победу «Ман Сити» — 1,23.

    Несмотря на потери очков в АПЛ, подопечные Гвардиолы не будут сбрасывать обороты. Наш прогноз на грядущий матч — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,86. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Краснодар — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Майнц — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.19
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 22:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бордо — Ним
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фиорентина — Читтаделла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:05
    •  2.63
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Завтра в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    • 14:00 27/11/2019     Лионель Месси
  • Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
    • 14:04 28/11/2019     Официальный мяч Лиги Европы УЕФА
  • Главные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы
    • 18:25 29/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 3 декабря 2019 года. Прогноз на «Бернли» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Тоже интересно
    «Бостон» Хоккей НХЛ. «Миннесота» по буллитам одолела «Даллас», «Бостон» обыграл «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 декабря 08:500
  • 07:03
    • Сборная России завоевала бронзу на ЧМ по пляжному футболу
  • 11:07
    • Российские гандболистки победили сборную Аргентины на ЧМ
  • 10:49
    • Коутиньо хочет остаться в «Баварии»
    Вирджил ван Дейк Футбол В режиме «гринда». «Ливерпуль» оторвался от преследователей на 11 очков«Красные» на своем поле обыграли «Брайтон» Вчера в 14:350
  • Экспресс дня

  • Сыграют ли удачно «Краснодар» и ЦСКА после ЛЕ?
  • 2.19
    •
  • 10:33
    • Медведев сохранил пятую строку в рейтинге АТР
  • 10:20
    • Павлюченкова потеряла одну позицию в рейтинге WTA
  • 10:03
    • Панарин признан лучшим российским хоккеистом ноября в НХЛ
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Реал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» уступил «Барселоне»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Испании 01:160
  • 08:22
    • Вальверде: Наличие Месси — огромное преимущество в равных матчах против сильных соперников
  • 08:07
    • Реванш Макгрегора и Нурмагомедова может состояться в конце 2020 года
  • 07:51
    • Сульшер: «МЮ» должен работать над собой и становиться лучше
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие