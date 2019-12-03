«Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 3 декабря 2019 года

В 15 туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 3 декабря. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Бернли» — «Манчестер Сити».

«Бернли»

Сейчас клуб из одноименного английского города находится на 8 строчке в турнирной таблице чемпионата с 18 очками на счету. От еврокубковой зоны команду отделяют 2 пункта.

Но результаты «бордовых» пока не могут гарантировать коллективу битву за место в ЛЕ. В последних шести турах АПЛ подопечные Шона Дайча проиграли четыре встречи.

С 9 по 11 туры Премьер-лиги «Бернли» потерпел поражения от «Лестера» (1:2), «Челси» (2:4) и «Шеффилда Юнайтед» (0:3).

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А затем «бордовые» дважды уверенно победили соперников. Подопечные Шона Дайча разобрались с «Вест Хэмом» (3:0) и «Уотфордом» (3:0), но в 14 туре команда не справилась дома с «Кристал Пэлас» (0:2).

«Манчестер Сити»

На данный момент команда из Манчестера занимает вторую позицию в таблице чемпионата АПЛ, но от «Ливерпуля» небесно-голубые успели отстать на 11 пунктов.

С 19 октября по 2 ноября «горожане» выиграли 5 встреч в разных турнирах. Сперва «Ман Сити» одолел «Кристал Пэлас» (2:0), а затем разгромил «Аталанту» (5:1). После этого «горожане» победили «Астон Виллу» (3:0) и дважды переиграли «Саутгемптон» (3:1, 2:1).

Но затем в ЛЧ подопечные Пепа Гвардиолы сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), а в 12 туре АПЛ они уступили «Ливерпулю» (3:1).

23 ноября «Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси» на «Этихад» (2:1), а в следующих встречах «горожане» разошлись миром с «Шахтером» на евроарене (1:1) и с «Ньюкаслом» в чемпионате (2:2).

Прогноз

Победа «Бернли» в игре 15 тура оценивается в 14,0, на ничью букмекеры дают коэффициент 6,40, а на победу «Ман Сити» — 1,23.

Несмотря на потери очков в АПЛ, подопечные Гвардиолы не будут сбрасывать обороты. Наш прогноз на грядущий матч — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,86. 0