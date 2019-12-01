«Лестер» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч АПЛ 1 декабря 2019 года

В 14 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Эвертон».

«Лестер»

За 13 туров чемпионата Англии команда из одноименного города заработала 29 очков. Сейчас синие отстают от «Ливерпуля» на 8 пунктов.

Подопечные Брендана Роджерса побеждают уже в течение шести матчей кряду. Эта серия началась в октябре. Тогда в 9 туре АПЛ «Лестер» взял верх над «Бернли» (2:1).

А затем «лисы» добыли самую крупную выездную победу в истории АПЛ, унизив «Саутгемптон» (9:0). А чуть позже эта команда переиграла «Бертон Альбион» в 1/8 финала Кубка лиги (3:1).

Все прогнозы на АПЛ

В ноябре «Лестер» одержал верх над «Кристал Пэлас» (2:0), разобрался с «Арсеналом» (2:0) и оказался сильнее «Брайтона» (2:0).

«Эвертон»

На данный момент представители Ливерпуля находятся в нижней части турнирной таблицы чемпионата. За 13 поединков команда заработала всего 14 очков. От зоны вылета ее пока отделяют 4 пункта.

В последних шести встречах «Эвертон» трижды сумел победить. В 9 туре АПЛ подопечные Марку Силвы всухую переиграли «Вест Хэм» (2:0).

Но уже в следующем матче Премьер-лиги «ириски» оказались слабее «Брайтона» (2:3). В 1/8 финала Кубка лиги клуб из Ливерпуля одолел «Уотфорд» (2:0).

А после ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1) команда Марку Силвы в гостях взяла верх над «Саутгемптоном» (2:1). В последней встрече «Эвертон» дома потерпел поражение от «Норвича» (0:2).

Прогноз

Букмекеры в этой встрече считают фаворитом «Лестер», оценивая его победу в 1,67, на ничью они дают коэффициент 4,00, а на победу «Эвертона» — 5,30.

Сейчас «лисы» находятся в прекрасной форме, а вот «Эвертон» продолжает выступать нестабильно. На «Кинг Пауэр» «ирискам» ничего не светит. Наш прогноз на матч — победа «Лестера» с коэффициентом 1,67. 0