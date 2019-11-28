ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Навас встал на пути победы «Реала»Навас остановил лучший «Реал» после ухода Роналду «Локо» закончил выступление в еврокубкахЕвровесны не будет. Нелепый автогол надломил «Локо» в матче с «Байером» Жозе МоуриньюМоуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
  • 19:40
    • Кузяев, Караваев и Дзюба выйдут в стартовом составе «Зенита» против «Лиона»
  • 19:45
    • Леонардо: Мбаппе на сто процентов останется в ПСЖ
  • 19:28
    • Бой Нурмагомедова и Фергюсона не утвержден официально
  • 16:48
    • «Зенит» выиграл у «Лиона» в Юношеской лиге УЕФА
  • 16:22
    • Луис Энрике: У Морено чрезмерные амбиции
  • 15:47
    • Фелиш стал обладателем премии Golden Boy-2019
  • 15:16
    • Фернандеш пропустит матч против «Базеля»
    Все новости спорта

    Удержит ли «Гент» лидерство в группе после визита во Францию?

    «Сент-Этьен» — «Гент». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Гент Прогнозы на Сент-Этьен Прогнозы на футбол Франции Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Гент»
    «Гент»
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» будет принимать «Гент». Встреча пройдет на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене. Начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Гент».

    «Сент-Этьен»

    Французский клуб начал групповой этап Лиги европы с выездного поражения от «Гента» со счетом 2:3, а во втором туре обменялся голами с «Вольфсбургом» на своем поле — 1:1.

    В 3-м и 4-м турах «Зеленые» дважды сыграли вничью с украинской «Александрией», обменявшись голами дома — 1:1, и упустив победу на последних минутах на выезде — 2:2.

    В последних матчах Лиги 1 «Сент-Этьен» на выезде одолел «Нант» (3:2) и дома сыграл вничью с «Монпелье» (0:0).

    После 14 туров чемпионата Франции «Сент-Этьен» с 22 очками на 5-м месте. Разница мячей 15-17, пять голов забил Дени Буанга.

    В группе I «Сент Этьен» с 3 очками на 3-м месте, обгоняя «Александрию» по доп. показателям и на 2 очка отставая от «Вольфсбурга». Разница мячей 6-7.

    «Гент»

    «Буйволы» начали с квалификации ЛЕ, где прошли прошли румынский «Вииторул» (6:3 и 1:2), кипрский АЕК (3:0 и 1:1) и хорватскую «Риеку» (2:1, 1:1).

    Начав групповой этап с победы над «Сент-Этьеном» (3:2), бельгийский клуб продолжил его выездной ничьей с «Александрией» (1:1).

    В сдвоенном противостоянии с «ВОльфсбургом» «Гент» ушел от поражения на своем поле, отыгравшись со счета 0:2 до 2:2, а на выезде бельгийцы победили 3:1, хотя вновь пропустили первыми.

    В последних матчах «Гент» на выезде победил «Генк» (2:0) и сначала уступил «Антверпену» (2:3) в гостях, а затем сыграл с ним вничью на своем поле — 1:1.

    В чемпионате Бельгии «Гент» с 29 очками после 16 туров идет на 3-м месте. Разница мячей 20-13, девять голов забил украинец Роман Яремчук.

    В группе I «Гент» лидирует с 8 очками, на 3 балла обгоняя «Вольфсбург». Разница мячей 9-6.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сент-Этьена» — 2.35, победа «Лиона» — 3.0, ничья в основное время — 3.40.

    «Гент» и в квалификации и в групповом этапе менее уверенно играл на выезде, чем на своем поле. Прогнозируем, что «Сент-Этьен» не проиграет.

    Первый матч команд получился результативным. Ответный матч может ему не уступить. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.85 и «Обе забьют» за 1,70. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Зенит — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  3.60
  • Прогноз на матч Валенсия — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Генк — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.86
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Славия Прага — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Питтсбург — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Локо» закончил выступление в еврокубках
  • Евровесны не будет. Нелепый автогол надломил «Локо» в матче с «Байером»
    • 02:29     Давид Сильва и Кевин Де Брейне
  • По особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»
    • 14:43 24/11/2019     «Ливерпуль» одержал очередную волевую победу
  • «Ливерпуль» должна беспокоить его выездная игра
    • 05:04 24/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сент-Этьен» — «Гент». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Гент». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
    Тоже интересно
    WADA Прочие Рекомендация или приговор? Узнаем в Париже 9 декабряКомитет по соответствию WADA рекомендует отстранить Россию от всех соревнований на четыре года Вчера в 21:010
  • 15:01
    • Реванш Уайлдера и Фьюри пройдет 22 февраля
  • 14:47
    • Президент WADA: Санкции в отношении России вряд ли коснутся Евро-2020 и финала ЛЧ
  • 14:15
    • Клинсман возглавил «Герту»
    «Монреаль» — «Бостон» Хоккей НХЛ. «Бостон» разгромил «Монреаль», «Чикаго» «всухую» победил «Даллас»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 ноября 07:380
  • Экспресс дня

  • Отомстят ли ЦСКА и «Краснодар» за разгромы?
  • 4.08
    •
  • 19:57
    • Дзагоев: Постараемся реабилитироваться перед собой и перед болельщиками
  • 19:52
    • Тренер «Лудогорца»: Мы настроены выйти и играть хорошо
  • 19:13
    • «Фиорентина» продлила контракт с защитником
    Федор Чалов Футбол Трансферный дайджест. 19-25 ноябряПереберется ли в АПЛ форвард ЦСКА, договорятся ли «Ювентус» и «Локомотив», где продолжит карьеру итальянский скандалист и другие трансферные новости последних дней 25/11/2019 в 20:161
  • 17:05
    • Азар избежал серьезной травмы
  • 16:33
    • Гончаренко: Мы не бросили Лигу Европы
  • 16:01
    • РФС назначил арбитров на матчи 18-го тура РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие