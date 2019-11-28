«Сент-Этьен» — «Гент». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» будет принимать «Гент». Встреча пройдет на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене. Начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Гент».

«Сент-Этьен»

Французский клуб начал групповой этап Лиги европы с выездного поражения от «Гента» со счетом 2:3, а во втором туре обменялся голами с «Вольфсбургом» на своем поле — 1:1.

В 3-м и 4-м турах «Зеленые» дважды сыграли вничью с украинской «Александрией», обменявшись голами дома — 1:1, и упустив победу на последних минутах на выезде — 2:2.

В последних матчах Лиги 1 «Сент-Этьен» на выезде одолел «Нант» (3:2) и дома сыграл вничью с «Монпелье» (0:0).

После 14 туров чемпионата Франции «Сент-Этьен» с 22 очками на 5-м месте. Разница мячей 15-17, пять голов забил Дени Буанга.

В группе I «Сент Этьен» с 3 очками на 3-м месте, обгоняя «Александрию» по доп. показателям и на 2 очка отставая от «Вольфсбурга». Разница мячей 6-7.

«Гент»

«Буйволы» начали с квалификации ЛЕ, где прошли прошли румынский «Вииторул» (6:3 и 1:2), кипрский АЕК (3:0 и 1:1) и хорватскую «Риеку» (2:1, 1:1).

Начав групповой этап с победы над «Сент-Этьеном» (3:2), бельгийский клуб продолжил его выездной ничьей с «Александрией» (1:1).

В сдвоенном противостоянии с «ВОльфсбургом» «Гент» ушел от поражения на своем поле, отыгравшись со счета 0:2 до 2:2, а на выезде бельгийцы победили 3:1, хотя вновь пропустили первыми.

В последних матчах «Гент» на выезде победил «Генк» (2:0) и сначала уступил «Антверпену» (2:3) в гостях, а затем сыграл с ним вничью на своем поле — 1:1.

В чемпионате Бельгии «Гент» с 29 очками после 16 туров идет на 3-м месте. Разница мячей 20-13, девять голов забил украинец Роман Яремчук.

В группе I «Гент» лидирует с 8 очками, на 3 балла обгоняя «Вольфсбург». Разница мячей 9-6.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сент-Этьена» — 2.35, победа «Лиона» — 3.0, ничья в основное время — 3.40.

«Гент» и в квалификации и в групповом этапе менее уверенно играл на выезде, чем на своем поле. Прогнозируем, что «Сент-Этьен» не проиграет.

Первый матч команд получился результативным. Ответный матч может ему не уступить. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.85 и «Обе забьют» за 1,70. 0