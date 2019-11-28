«Лацио» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» будет принимать «ЧФР Клуж». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 28 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лацио» — «ЧФР Клуж».

«Лацио»

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы римский коллектив выступает слабо. За 4 матча команда внесла в свой актив всего 3 балла и заняла 3 место в Группе E. От «Селтика» и «ЧФР Клужа» итальянцы отстают на 7 и 6 пунктов соответственно.

В первом поединке в Румынии гости проиграли «ЧФР Клужу» со счетом 1:2. А единственная победа была добыта «орлятами» во встрече с «Ренном» (2:1).

В 3 и 4 турах группового этапа Лиги Европы «Лацио» дважды сыграл с «Селтиком». В обоих матчах подопечные Симоне Индзаги уступили шотландцам с одинаковым результатом — 1:2.

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10 ноября в Серии А бело-голубые переиграли «Лечче» (4:2), а в 13 туре итальянского первенства римляне взяли верх над «Сассуоло» (2:1).

«ЧФР Клуж»

Румынская команда из города Клуж-Напока близка к выходу в плей-офф Лиги Европы. Сейчас на счету этого коллектива имеется 9 очков. Своего ближайшего преследователя клуб опережает на 6 пунктов.

В первом поединке с «Лацио» «ЧФР Клуж» взял верх с минимальным преимуществом (2:1). А затем в Шотландии гости потерпели поражение от «Селтика» (0:2).

В противостоянии с «Ренном» «железнодорожники» дважды вышли победителями, обыграв французов в одинаковым счетом — 1:0.

После Лиги Европы подопечные Дана Петреску в домашнем чемпионате разошлись миром с «Динамо» Бухарест (0:0), а в 17 туре «ЧФР Клуж» разгромил «Киндию Тырговиште» (4:0).

Прогноз

Несмотря на турнирное положение, букмекеры считают фаворитом «Лацио», давая на его победу коэффициент 1,50, ничья оценивается в 4,80, а победа «ЧФР Клужа» — в 6,30.

«Лацио» еще имеет минимальные шансы на второе место. Для этого им нужно дважды уверенно обыгрывать соперников, а также надеяться на осечку «железнодорожников» в следующем поединке. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,57. 0