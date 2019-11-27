«Зенит» — «Лион». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 27 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Зенит» — «Лион».

«Зенит»

В Лиге чемпионов питерцы стартовали непростым выездным матчем с «Лионом» (1:1). Открыв счет перед перерывом, «Зенит» пропустил с пенальти в начале второго тайма.

Во втором туре группового этапа ЛЧ «Зенит» победил лиссабонскую «Бенфику» (3:1), пропустив единственный мяч на последних минутах, при счете 3:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Выезд в гости к «Лейпцигу» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов закончился поражением 1:2. Питерцы забили до перерыва, но дважды пропустили во втором тайме.

Ответный матч с «РБ Лейпцигом» завершился домашним поражением со счетом 0:2. Питерцы пропустили перед перерывом и в середине второго тайма, не имея особых шансов отыграться.

В последних матчах РПЛ «Зенит» на выезде победил тульский «Арсенал» (1:0) и «Рубин» (2:1), оба раза забивая победный мяч ближе к концовке встречи.

После 17 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 33-9, десять голов забил Артем Дзюба, еще 6 — Сердар Азмун.

В группе G Лиги чемпионов «Зенит» с 4 очками занимает третью строчку, на балл обгоняя «Бенфику». Разница мячей 5-6. В матче не сыграют травмированные Эмануэль Маммана и Малком.

«Лион»

«Лион» свой стартовый поединок группового этапа ЛЧ свел вничью. На своей территории он поделил очки с «Зенитом» (1:1), отыгравшись в начале второго тайма с пенальти.

Во втором туре французский клуб сумел победить на выезде «РБ Лейпциг» (2:0), забив по голу в каждом из таймов.

Выезд в гости к «Бенфике» в 3-м туре завершился поражением со счетом 1:2. Пропустив быстрый гол, «ткачи» отыгрались в середине второго тайма, но на последних минутах пропустили снова.

Ответный матч с португальцами завершился домашней победой 3:1. «Лион» дважды забил до перерыва, пропустил в концовке, но сумел укрепить преимущество.

В последних матчах «Лион» на выезде проиграл «Марселю» (1:2) и дома победил «Ниццу» (2:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 14 туров Лиги 1 «Лион» с 19 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 22-14, Мусса Дембеле забил 10 мячей.

В группе G Лиги чемпионов «Лион» с 7 очками занимает вторую строчку, на 2 балла отставая от «Лейпцига». Разница мячей 7-4.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» — 2.30, победа «Лиона» — 3.05, ничья в основное время — 3.50.

Питерцам нельзя проигрывать если они хотят выйти из группы. Прогнозируем, что на своем поле они не уступят «Лиону».

Можно рассчитывать на голы в этом матче. Интересен вариант «Обе забьют» за 1,60 и «гол в обоих таймах» за 1.60. 0