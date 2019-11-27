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    «Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Наполи»
    «Наполи» — пока единственный, кто победил «Ливерпуль» в этом сезоне
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Наполи».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 27 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ливерпуль»

    Дружина Юргена Клоппа после четырех туров группового этапа ЛЧ занимает первое место в квартете Е. Команда имеет в своей копилке девять баллов.

    Начал защиту титула «Ливерпуль» крайне неудачно, проиграв в Италии грядущему сопернику со счетом 0:2, после чего одержал две виктории кряду.

    Сперва «красные» дома одолели австрийский «РБ Зальцбург» (4:3). Затем они разгромили в гостях своего нынешнего оппонента (4:1).

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    В чемпионате Англии мерсисайдцы выступают превосходно, выиграв 12 матчей из 13 и с 9-очковым отрывом возглавляют турнирную таблицу.

    «Наполи»

    В квартете E команда из Неаполя идет второй, имея в своей копилке 8 очков. Сейчас итальянцы отстают от нынешнего соперника на 1 пункт и опережают «РБ Зальцбург» на 4 балла.

    Стартовал в еврокубках «Наполи» с уверенной победы дома над мерсисайдцами (2:0), а в следующем матче в ЛЧ «партенопейцы» сыграли вничью с «Генком» (0:0).

    Третий тур для «адзурри» завершился удачно — на «Ред Булл Арене» гости взяли верх над «РБ Зальцбургом» (2:3).

    Тем не менее, в четвертом матче на своем поле была лишь ничья 1:1. Команда не может выиграть уже шесть матчей кряду во всех турнирах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех гостей оценивается в 8,0, а ничья — в 4,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

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    «Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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