«Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Наполи».

«Ливерпуль»

Дружина Юргена Клоппа после четырех туров группового этапа ЛЧ занимает первое место в квартете Е. Команда имеет в своей копилке девять баллов.

Начал защиту титула «Ливерпуль» крайне неудачно, проиграв в Италии грядущему сопернику со счетом 0:2, после чего одержал две виктории кряду.

Сперва «красные» дома одолели австрийский «РБ Зальцбург» (4:3). Затем они разгромили в гостях своего нынешнего оппонента (4:1).

В чемпионате Англии мерсисайдцы выступают превосходно, выиграв 12 матчей из 13 и с 9-очковым отрывом возглавляют турнирную таблицу.

«Наполи»

В квартете E команда из Неаполя идет второй, имея в своей копилке 8 очков. Сейчас итальянцы отстают от нынешнего соперника на 1 пункт и опережают «РБ Зальцбург» на 4 балла.

Стартовал в еврокубках «Наполи» с уверенной победы дома над мерсисайдцами (2:0), а в следующем матче в ЛЧ «партенопейцы» сыграли вничью с «Генком» (0:0).

Третий тур для «адзурри» завершился удачно — на «Ред Булл Арене» гости взяли верх над «РБ Зальцбургом» (2:3).

Тем не менее, в четвертом матче на своем поле была лишь ничья 1:1. Команда не может выиграть уже шесть матчей кряду во всех турнирах.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех гостей оценивается в 8,0, а ничья — в 4,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0