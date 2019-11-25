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    «Астон Вилла» и «Ньюкасл» обменяются голами

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 25 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Астон Вилла» — «Ньюкасл»
    Джамал Ласселлс
    13 тур английской Премьер-лиги закроет поединок между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». Команды встретятся в Бирмингеме на «Вилла Парк». Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Астон Вилла» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Ноября 2019 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
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    «Астон Вилла»

    Хозяева близки к зоне вылета. От нее их отделяют всего 3 пункта. Сейчас бирмингемцы имеют 11 баллов. Обогнать они могут только «Вест Хэм», который находится на расстоянии двух пунктов.

    «Астон Вилла» проиграла три матча в АПЛ кряду. В прошлом туре команда уступила «волкам» со счетом 2:1. До этого был домашний прием «Ливерпуля» (1:2). Серия поражений началась с выезда в Манчестер, где «львы» проиграли «Ман Сити» 3:0.

    Эту серию разбавляет победа в Кубке лиги над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1. Уже 9 поединков с участием «Виллы» кряду заканчиваются с тоталом больше 2.5. Также команда в девяти последних играх не могла сохранить ворота неприкосновенными.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» располагается чуть выше. Гости имеют 15 очков и занимают 13 место в лиге. У них хорошая серия из двух побед кряду и трех матчей без поражений.

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    «Сороки» обыграли «Борнмут» со счетом 2:1. В позапрошлом туре была победа над «Вест Хэмом» (2:3). Также отметим ничью с «Вулвс» (1:1).

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    • На выезде команда из одноименного города выступает не очень удачно — только две победы в шести играх. «Полосаты» одержали одну победу в четырех последних выездных матчах.

    Гости, как и хозяева, часто пропускают. Только в трех встречах этого сезона «Ньюкасл» уходил с поля без пропущенных голов.

    Прогноз

    Обе команды много пропускают. Однако они также могут преподносить сюрпризы. Тем более и «Астон Вилла», и «Ньюкасл» ведут борьбу за очки, чтобы не попасть в зону вылета. «Сороки» там уже были, им там не понравилось.

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    2.10 и 3.60 — так букмекеры оценивают шансы команд на победу в этом матче. На ничью они дают 3.55.

    Мы же предлагаем сосредоточиться на голах. Полагаем, что обе забьют. Закрываться нет смысла, поскольку подобные игры являются шансом набрать очки в чемпионате. Коэффициент составляет 1.74. 0

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    «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 25 ноября 2019 года. Прогноз на «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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