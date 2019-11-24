«Аугсбург» — «Герта». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Германии 24 ноября 2019 года

В 12-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» будет принимать «Герта». Игра пройдет на стадионе «ВВК Арена» 24 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Герта».

«Аугсбург»

По итогам 11 туров немецкой Бундеслиги «Аугсбург» идет на 15-м месте. Команда лишь на один балл опережает 16-ю позицию стыковых матчей за место в элите и на три пункта — зону вылета.

За первые 10 матчей чемпионата Германии клуб одержал лишь одну победу. Вторая была одержана им только предыдущем, в 11-м поединке первенства против «Падерборна» (1:0).

Коллектив при этом свел четыре матча вничью. Соответственно сразу пять туров принесли команде поражения.

«Герта»

После 11 матчей Бундеслиги «Герта» идет на 12-й строчке. Команда на четыре очка опережает зону вылета и на два — позицию стыковых матчей.

После стартовых четырех туров без викторий коллективу удалось выиграть три матча кряду. С тех пор клуб не знает вкуса успехов четыре поединка чемпионата.

Единственная победа в этот период пришлась на Кубок Германии. Там «Старая Дама» по пенальти прошла «Динамо» Дрезден (3:3).

Прогноз

Букмекеры отдают равные шансы обоим соперникам, коэффициент на победу которых равен 2,6, а ничья — 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Аугсбург» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0