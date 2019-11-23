«Ривер Плейт» — «Фламенго». Прогноз (к. 1.63) и ставки на финальный матч Кубка Либертадорес 23 ноября 2019 года

В субботу, 23 ноября, в решающем поединке Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» сыграет с бразильским «Фламенго». Встреча, которая пройдет в столице Перу на стадионе «Монументаль», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Ривер Плейт» — «Фламенго».

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт», который в прошлом году выиграл Кубок Либертадорес, в текущем розыгрыше турнира проиграл только в одном матче, уступив в гостях 0:1 на предыдущем этапе соседям из «Бока Хуниорс», после домашней виктории 2:0.

В плей-офф текущего КЛ «миллионеры» уже встречался с одной бразильской командой, «Крузейро», переиграв его на стадии 1/8 финала по пенальти (оба мата 0:0).

На четвертьфинальном этапе «красно-белые» оказался сильнее парагвайского «Серро Портеньо». Дома выиграли со счетом 2:0, а в гостях расписали мировую — 1:1.

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В чемпионате Аргентины, где прошло только 13 туров, «Ривер Плейт» идет четвертым, но уступает первой позиции всего лишь один балл.

«Фламенго»

«Фламенго» в текущем турнире КЛ уступил в трех встречах. Два из этих поражений состоялись еще на групповом этапе, а еще одно — в 1/8 финала, где бразильцы не без труда прошли эквадорский «Эмелек» по пенальти (2:0 и 0:2).

На следующих двух стадиях «стервятники» встречались со своими соотечественниками. Сперва они одолели «Интернасьонал» (2:0 и 1:1), а в полуфинале прошли «Гремио» (5:0 и 1:1).

За несколько туров до конца бразильского первенства, «красно-черные» имеют очень приличный отрыв от преследователей. И только чудо может помешать им оформить чемпионство.

Стоить отметить, что у клуба из Рио-де-Жанейро на данный момент 25-матчевая беспроигрышная серия. Последний раз «Фламенго» уходил с поля поверженным еще в начале августа.

В прошлом году «Фламенго» и «Ривер Плейт» дважды играли между на групповой стадии КЛ. И тогда оба матча закончились вничью — 0:0 и 2:2.

Прогноз на «Ривер Плейт» — «Фламенго»

Прогнозируем, что бразильцы, обладающие очень сильным подборов футболистов, должны положить на лопатки действующего чемпиона и добыть второй трофей КЛ в своей истории. 0