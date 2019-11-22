«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2019 года

«Тамбов»
Тамбовский коллектив после 16 туров идет на 14 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 17 очков, что на одно меньше, чем у безопасной позиции.
Перед перерывом на матчи сборных «волки» выдали отличную серию, выиграв последние три своих поединка, которая началась с домашнего разгрома «Уфы» 3:0.
После чего «красно-синие» дважды выиграли на выезде с одинаковым счетом по 2:1. Сперва они переиграли «Сочи», а затем одолели крепкий «Ростов».
Восемь домашних встреч дебютного сезона в РПЛ принесли «Тамбову» три виктории и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 8:10.
«Локомотив»
«Локомотив» в 16 поединках набрал 31 очко и идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая пять пунктов первому «Зениту».
«Железнодорожники» не могут победить уже в пяти поединках подряд. Возможно, это связано с тем, что москвичи отдали много сил в противостоянии с туринским «Ювентусом» в ЛЧ, проиграв дважды по 1:2.
На внутренней арене «красно-зеленые» за этот период уступили крупно «Спартаку» (0:3), а также дважды сыграли вничью по 1:1 с «Уфой» и «Краснодаром» в последнем туре.
В восьми гостевых поединках текущего розыгрыша команда Семина добыла пять побед, дважды сыграла вничью и раз проиграла, разница мячей — 12:7.
В первом круге «Локомотив» в Москве обыграл «Тамбов» со счетом 2:1.
Прогноз на «Тамбов» — «Локомотив»
«Локомотив», который неоднократно доказывал, что может взламывать эшелонированную оборону, должен прервать удачную серию «Тамбова». 0