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    «Локомотив» прервет победное шествие «Тамбова»?

    «Тамбов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Тамбов» — «Локомотив»
    Юрий Семин
    В пятницу, 22 ноября, в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» в Саранске на «Мордовия Арене» сыграет с московским «Локомотивом». Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.75
  • X
  • 3.33
  • 2
  • 1.85
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    «Тамбов»

    Тамбовский коллектив после 16 туров идет на 14 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 17 очков, что на одно меньше, чем у безопасной позиции.

    Перед перерывом на матчи сборных «волки» выдали отличную серию, выиграв последние три своих поединка, которая началась с домашнего разгрома «Уфы» 3:0.

    После чего «красно-синие» дважды выиграли на выезде с одинаковым счетом по 2:1. Сперва они переиграли «Сочи», а затем одолели крепкий «Ростов».

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    • Восемь домашних встреч дебютного сезона в РПЛ принесли «Тамбову» три виктории и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 8:10.

    «Локомотив»

    «Локомотив» в 16 поединках набрал 31 очко и идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая пять пунктов первому «Зениту».

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    «Железнодорожники» не могут победить уже в пяти поединках подряд. Возможно, это связано с тем, что москвичи отдали много сил в противостоянии с туринским «Ювентусом» в ЛЧ, проиграв дважды по 1:2.

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    На внутренней арене «красно-зеленые» за этот период уступили крупно «Спартаку» (0:3), а также дважды сыграли вничью по 1:1 с «Уфой» и «Краснодаром» в последнем туре.

    В восьми гостевых поединках текущего розыгрыша команда Семина добыла пять побед, дважды сыграла вничью и раз проиграла, разница мячей — 12:7.

    В первом круге «Локомотив» в Москве обыграл «Тамбов» со счетом 2:1.

    Прогноз на «Тамбов» — «Локомотив»

    «Локомотив», который неоднократно доказывал, что может взламывать эшелонированную оборону, должен прервать удачную серию «Тамбова». 0

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