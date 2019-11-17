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    «Ротор» не отдаст вторую строку

    «Ротор» — «Краснодар-2». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ротор» — «Краснодар-2»
    Игрок «Ротора»
    В воскресенье, 17 ноября, в 24-м туре первого российского дивизиона «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет со второй командой «Краснодара». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Краснодар-2».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 8.80
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    «Ротор»

    Волгоградская команда по итогам прошлого тура поднялась с третьей позиции на вторую, обыграв в гостях «Химки» 2:0, которые как раз она и сместила с этой позиции.

    На данный момент у «сине-голубых» 9-матчевая беспроигрышная серия, где они семь игр выиграли и две встречи свели вничью.

    Помимо виктории над подмосковным коллективом, «Ротор» в ноября на своей территории смог одолеть 2:1 «Енисей» и расписал мировую 1:1 с «Чертаново».

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  • 11/11/2019

    • На «Волгоград Арене» в текущем розыгрыше ФНЛ волгоградцы провели 10 матчей, в которых добились шесть побед, дважды играли вничью и столько же встреч проиграли, разница мячей — 20:14.

    «Краснодар-2»

    Дубль «Краснодара» с 26 очками после 23 туров первенства первой российской лиги расположился на 12 месте, опережая зону вылета всего на четыре пункта.

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    За последние семь встреч «быки» проиграли только раз, уступив в 22 туре на выезде «Текстильщику» со счетом 0:1, после чего они в родных пенатах разгромили «Енисей» — 4:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 13 выездных играх ФНЛ-2019/20 «зелено-черные» добились четырех викторий, трижды сыграли вничью и шесть поединков проиграли, разница забитых и пропущенных — 15:17.

    В первом круге «Ротор» выиграл в Краснодаре со счетом 1:0. В прошлом сезоне волгоградцы дома победили 1:0, а в гостях сыграли вничью — 0:0.

    Прогноз на «Ротор» — «Краснодар-2»

    Прогнозируем, что волгоградский коллектив добудет три очка в предстоящей встрече и закрепится на второй позиции. 0

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