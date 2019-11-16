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    Обе команды сыграют на победу

    Кипр — Шотландия. Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч Евро-2020 16 ноября 2019 года

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    Прогноз на Кипр — Шотландия
    Эндрю Робертсон
    16 ноября в Никосии состоится матч девятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. В этом поединке встретятся сборные Кипра и Шотландии. Начало игры в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Кипр — Шотландия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.40
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    Кипр

    Кипр занимает третье место, и шансы на выход из группы у команды отсутствуют. На счету хозяев 10 очков, а ближайший конкурент находится на расстоянии 11 баллов. В общем, этот матч носит чисто формальный характер.

    В последний раз киприоты крупно уступили России со счетом 0:5. Хотя перед этим они выиграли два раза подряд — у Казахстана 1:2 и Сан-Марино 0:4.

    Ну и в целом на этом турнире «синие» выиграли 3 матча и в четырех случаях проиграли. Разница голов у Кипра положительная — 13 забитых и 12 пропущенных мячей.

    Стоит отметить, что на своем поле команда не побеждала в последних трех матчах. Правда и соперники были непростыми. На пути стали россияне, бельгийцы и казахи.

    Шотландия

    Шотландия тоже давно потеряла шансы на выход. Сейчас британцы имеют 9 очков. Единственной мотивацией может стать победа над Кипром, чтобы попасть на третье место.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В последний раз шотландцы выиграли у Сан-Марино со счетом 6:0. До этого команда проиграла четыре раза кряду. Из последних результатов стоит отметить фиаско в матчах с Россией и Бельгией, где «тартановая армия» пропустила по 4 мяча и ни разу не ответила.

    В гостях «сине-белые» выигрывали только у Сан-Марино. В поединках с Казахстаном, Россией и Бельгией гости проиграли. Так что в 4 играх коллектив трижды терпел поражение.

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    • В среднем Шотландия пропускала по 2 гола в рамках данного турнира, а за три последние встречи команда пропустила 8 мячей.

    Прогноз

    3.00 и 2.50 — коэффициенты на победу Кипра и Шотландии. Ничья оценена коэффициентом 3.25.

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    Обеим командам терять уже нечего. Так что каждая постарается показать свой лучший футбол. Особенно киприоты. Они будут играть у себя дома. Шотландцы будут пытаться обыграть соперника, чтобы выйти на третье место.

    Ожидаем борьбы, опасных моментов, в какой-то мере более открытого футбола. Рекомендуемая ставка — обе забьют и ТБ 2.5 за 2.65. Прошлая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Шотландии. 0

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    Кипр — Шотландия. Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч Евро-2020 16 ноября 2019 года. Прогноз на Кипр — Шотландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65
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