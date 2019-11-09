«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч АПЛ 9 ноября 2019 года

В 12 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 9 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед».

«Тоттенхэм»

В 11 матчах чемпионата клуб из Лондона заработал 13 баллов, из-за чего он сейчас застрял в середине турнирной таблицы на 11 строчке.

После победы над «Саутгемптоном» (2:1) в 7 туре АПЛ «шпоры» больше не выигрывали в Премьер-лиге. 1 октября лилейно-белые дома были разгромлены «Баварией» в ЛЧ (2:7), а чуть позже они проиграли «Брайтону» (3:0).

Затем в 9 туре чемпионата «Тоттенхэм» разошелся миром с «Уотфордом» (1:1), а спустя несколько дней в Лондоне хозяева разобрались с «Црвеной Звездой» на евроарене (5:0).

Все прогнозы на АПЛ

Десятый тур АПЛ завершился для коллектива Почеттино поражением от «Ливерпуля» (2:1), а спустя неделю «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). 6 ноября в ЛЧ англичане победили «Црвену Звезду» (0:4).

«Шеффилд Юнайтед»

Сейчас команда, вышедшая в прошлом году из Чемпионшипа, является одной из сенсаций АПЛ. С 16 очками в активе этот коллектив занимает 6 место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 пунктов.

В 1/16 финала Кубка лиги «Шеффилд Юнайтед» на своем поле проиграл «Сандерленду» (0:1), а затем дома команда уступила «Ливерпулю» в АПЛ (0:1).

В 8 туре Премьер-лиги «клинки» не выявили сильнейшего в противостоянии с «Уотфордом» (0:0), но после этого подопечные Криса Уайлдера взяли верх над «Арсеналом» (1:0).

Еще одна выездная встреча в чемпионате завершилась ничьей в игре с «Вест Хэмом» (1:1), а в 11 туре «Шеффилд Юнайтед» разобрался с «Бернли» (3:0).

Прогноз

В этой встрече букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм», давая на его победу коэффициент 1,59, на ничью они предлагают котировку 4,20, а на победу «Шеффилда Юнайтед» — 6,10.

После затяжной серии неудач в Премьер-лиге у лондонцев появилась прекрасная возможность заработать очки у себя дома. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,67. 0