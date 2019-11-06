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    Забронирует ли «Арсенал» себе досрочно место в плей-офф?

    «Витория Гимарайнш» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги Европы 6 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Арсенал»
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В среду, 6 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы португальская «Витория Гимарайнш» на своем поле примет лондонский «Арсенал». Начало игры — в 18:50 по мск. Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Арсенал».

    «Витория Гимарайнш»

    В Лиге Европы на групповой стадии, «конкистадоры» выступают не очень удачно, занимая последнее четвертое место в группе F с нулем набранных очков.

    Португальский коллектив поочередно уступил 0:2 бельгийскому «Стандарду», 0:1 немецкому «Айнтрахту» и 2:3 своему предстоящему оппоненту в Лондоне.

    В чемпионате Португалии «черно-белые» после девяти туров идут на пятой строчке в турнирной таблице с 16 очками с общей разницей забитых и пропущенных голов 19:12.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На прошлой неделе «Витория» провела два матча на внутренней арене, в которых сперва разгромила дома 5:0 «Белененсиш», а потом сыграв вничью в гостях 1:1 с «Морейренсе».

    «Арсенал»

    У «Арсенала» в Лиге Европы все хорошо. «Канониры» выиграли три игры с общим счетом 10:2 из трех и с 9-ю очками идут первыми в своем квартете.

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    При определенных раскладах лондонская команда уже по итогам этого матча может забронировать себе место в плей-офф турнира.

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    • Последние свои три встречи «красно-белые» заканчивали ничейными результатами. 2:2 они дома сыграли с «Кристал Пэлас» и 1:1 с «Вулверхэмптоном» в чемпионате, а также 5:5 с «Ливерпулем» в Кубке Лиги, но по пенальти уступили дорогу мерсисайдцам.

    В АПЛ после десяти сыгранных туров, «пушкари» идут на пятой строчке в турнирной таблице с 17 очками и общей разницей забитых и пропущенных мячей 16:15.

    Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Арсенал»

    «Арсенал» не особо надежно играет в обороне. Прогнозируем, что и в этой игре «канониры» не смогут удержать свои ворота на замке. 0

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    «Витория Гимарайнш» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги Европы 6 ноября 2019 года. Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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