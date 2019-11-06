ПСЖ — «Брюгге». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ будет принимать «Брюгге». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 6 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Брюгге».

ПСЖ

Сейчас клуб из столицы Франции имеет в своем активе 9 баллов и является безоговорочным лидером турнирной таблицы Группы A, опережая «Реал» на 5 очков.

С победы над мадридцами и начался еврокубковый путь парижан в нынешнем сезоне. В родных стенах хозяева одолели «сливочных» (3:0). А после этого в Турции ПСЖ переиграл «Галатасарай» (0:1).

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов красно-синие разгромили «Брюгге» (0:5), а затем в Лиге 1 подопечные Томаса Тухеля разобрались с «Марселем» (4:0).

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1 ноября в рамках 12 тура чемпионата Франции на стадионе «Гастон Жерар» гости потерпели поражение от аутсайдера первенства «Дижона» (2:1).

«Брюгге»

На данный момент бельгийский клуб из Западной Фландрии находится на 3 строчке в таблице Группы A, имея на своем счету 2 балла.

Стартовала в еврокубках команда из города Брюгге с двух ничейных результатов. Сперва у себя дома черно-синие не выявили победителя в матче с «Галатасараем» (0:0).

А затем на «Сантьяго Бернабеу» гости заработали 1 балл в битве с «Реалом» (2:2). Но 22 октября подопечные Филиппа Клемана были разгромлены ПСЖ (0:5).

Затем в домашнем первенстве «Брюгге» расписал мировую со «Стандардом» (1:1), одолел «Зюльте-Варегем» (0:2), а также взял верх над «Кортрейком» (3:0).

Прогноз

В победе ПСЖ букмекеры не сомневаются, предлагая на этот исход коэффициент 1,16, на ничью они дают котировку 8,30, а на победу «Брюгге» —18,5.

Наш прогноз на матч — победа ПСЖ в первом тайме с форой -1 с коэффициентом 2,04. 0