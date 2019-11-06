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    Будет ли «Атлетико» сушить игру в Леверкузене?

    «Байер» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Байер» — «Атлетико»
    Диего Симеоне
    В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Байер» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на «Бай-Арене» 6 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Байер» — «Атлетико».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 06 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.60
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    «Байер»

    Пока леверкузенский коллектив остается без очков в Группе D, из-за чего немецкая команда идет последней в турнирной таблице.

    Стартовый поединок в еврокубках закончился для «львов» домашним поражением от «Локомотива» (1:2), а затем в Турине гости крупно проиграли «Ювентусу» (3:0).

    22 октября на «Ванда Метрополитано» «Байер» уступил «Атлетико» (1:0). Единственный гол во встрече забил Альваро Мората на 78 минуте.

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    В 9 туре Бундеслиги подопечные Петера Боса разошлись миром с «Вердером» (2:2), а чуть позже «фармацевты» взяли верх над «Падерборном» (1:0). Но последний матч на «Бай-Арене» хозяева провалили, оказавшись слабее «Боруссии» М (1:2).

    «Атлетико»

    Наряду с «Ювентусом» «индейцы» лидируют в таблице Группы D, имея в своем активе 7 баллов. От туринцев испанская команда отстает лишь по дополнительным показателям.

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    • В первом поединке на евроарене «матрасники» в родных стенах вырвали ничью у «Юве» (2:2). А чуть позже подопечные Диего Симеоне в Москве победили «Локомотив» (0:2).

    В третьем туре группового этапа ЛЧ «Атлетико» обыграл «Байер» (1:0). А в 10 туре испанской Примеры мадридцы взяли верх над «Атлетиком» (2:0).

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    После этого команда дважды сыграла вничью в домашнем первенстве. «Индейцы» не выявили сильнейшего во встрече с «Алавесом» (1:1), а затем они разошлись миром с «Севильей» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 3,25, а на победу «Атлетико» — 2,70.

    В Леверкузене хозяева постараются заработать первые очки в Лиге чемпионов, а мадридцам будет достаточно и ничейного результата на выезде. Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,72. 0

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