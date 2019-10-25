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    «Лестер» имеет больше шансов на успех

    «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз (к. 2.95) и ставки на матч АПЛ 25 октября 2019 года

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Лестер»
    Джейми Варди
    В 10 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» сыграет с «Лестер Сити». Матч на «Сент-Мэри» будет обслуживать арбитр Андре Марринер. Стартовый свисток он даст в 22:00 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Октября 2019 года
    Саутгемптон
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    •  Саутгемптон 22:00 Лестер Лестер
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» столкнулся с проблемами, поскольку команда не может победить уже 4 тура кряду, если не считать победы в Кубке лиги над «Портсмутом».

    На прошлых выходных подопечные Хазенхуттля разыграли ничейный поединок с «Вулверхэмптоном». Тем не менее «святые» первыми вышли вперед и не смогли удержать победный счет.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ранее хозяева проиграли «Челси» 1:4 и «Тоттенхэму» 2:1. Эти результаты откинули команду назад. Сейчас «Саутгемптон» занимает 17 место, а в активе клуба 8 очков. Еще один промах и коллектив может оказаться в зоне вылета.

    Помимо Дженепо может не сыграть Соареш. Игрок находится под вопросом из-за повреждения.

    «Лестер»

    «Лестер» в отличной форме. Команда Роджерса на третьем месте в общем зачете, причем уже довольно длительное время. 17 очков набрали «лисы» в 9 турах чемпионата. Помимо этого стоит отметить, что гости мало пропускают и по этому показателю являются одним из лучших коллективов в элите английского футбола.

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    В этом сезоне «синие» проиграли всего два поединка. Справедливости ради стоит учесть, что матчи были против МЮ и «Ливерпуля» (1:0 и 2:1 соответственно).

    В прошлый раз «лисы» одержали волевую домашнюю победу над «Бернли». Проигрывая в счете, «Лестер» сравнял счет и вышел вперед уже во втором тайме.

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    Прогноз

    «Саутгемптон» имеет скудную статистику домашних выступлений в нынешнем игровом году. На «Сент-Мэри» команда не побеждает уже 6 поединков кряду.

    «Лестер» сильно прибавил в новом сезоне, и букмекеры дают на клуб более низкий коэффициент — 3.10 против 2.37.

    Отсутствие Соареса может стать настоящей проблемой для правого крыла хозяев. У «лисов» же нет никаких серьезных потерь. К тому же хорошую форму набрали Мэддисон и Варди.

    Прогнозируем, что «Лестер» как минимум не проиграет. При этом тотал матча может быть больше 2.5. «Синие» стали чаще использовать голевые моменты. 0

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    «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз (к. 2.95) и ставки на матч АПЛ 25 октября 2019 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.95
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