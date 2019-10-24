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    Сыграют ли «Гент» и «Вольфсбург» результативно?

    «Гент» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Гент» — «Вольфсбург»
    «Гент» — «Вольфсбург»: фрагмент матча 2016 года
    В третьем туре групповой стадии Лиги Европы бельгийский «Гент» 24 октября на своем поле сыграет с немецким «Вольфсбургом». Начало встречи — в 19:55 по мск. Прогноз на «Гент» — «Вольфсбург».
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    Футбол. Лига Европы. Группа I 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.55
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    «Гент»

    «Буйволы» до группового этапа Лиги Европы, преодолели три раунда квалификации, поочередно одолев румынский «Вииторул», кипрский АЕК и хорватскую «Риеку».

    Стартовая игра на групповом этапе второго по престижности еврокубка принесла «Генту» домашнюю викторию над «Сент-Этьеном» со счетом 3:2, вторая игра закончилась ничейным результатом с украинской «Александрией» (1:1) в гостях.

    В чемпионате Бельгии «сине-белые» после десяти матчей идут на третьей строке в турнирной таблице, имея на своем счету 20 очков, что на шесть меньше, чем у лидера первенства.

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    • Беспроигрышная серия подопечных Джесса Торупа в Лиге Европы насчитывает шесть матчей, половину из которых они выиграли.

    «Вольфсбург»

    В прошлом сезоне «Вольфсбург» занял шестое место в Бундеслиге, получив право участвовать в Лиге Европы, где не играл с сезона 2014/15. Тогда «волки» дошли до 1/4 финала, уступив «Наполи».

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    После двух туров текущей групповой стадии Лиги Европы в активе «зелено-белых» четыре очка — они обыграли дома «Александрию» со счетом 3:1, а затем сыграли вничью 1:1 в гостях у «Сент-Этьена».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В этой розыгрыше чемпионата Германии «Вольфсбург» идет вторым после восьми туров, уступая лидеру только по дополнительным показателям.

    За 13 последних матчей в Лиге Европы подопечные Оливера Гласнера потерпели лишь два поражения и одержали за это время семь побед.

    Эти команды играли между собой в 2016 году в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. И тогда «Вольфсбург» дважды обыграл «Гент»: 1:0 — дома и 3:2 — в гостях.

    Прогноз на «Гент» — «Вольфсбург»

    Оба коллектива в этом сезоне редко когда уходят с поля без забитого мяча. Думаем, что они продолжат эту тенденцию. 0

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    «Гент» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года. Прогноз на «Гент» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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