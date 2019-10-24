«Гент» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В третьем туре групповой стадии Лиги Европы бельгийский «Гент» 24 октября на своем поле сыграет с немецким «Вольфсбургом». Начало встречи — в 19:55 по мск. Прогноз на «Гент» — «Вольфсбург».

«Гент»

«Буйволы» до группового этапа Лиги Европы, преодолели три раунда квалификации, поочередно одолев румынский «Вииторул», кипрский АЕК и хорватскую «Риеку».

Стартовая игра на групповом этапе второго по престижности еврокубка принесла «Генту» домашнюю викторию над «Сент-Этьеном» со счетом 3:2, вторая игра закончилась ничейным результатом с украинской «Александрией» (1:1) в гостях.

В чемпионате Бельгии «сине-белые» после десяти матчей идут на третьей строке в турнирной таблице, имея на своем счету 20 очков, что на шесть меньше, чем у лидера первенства.

Беспроигрышная серия подопечных Джесса Торупа в Лиге Европы насчитывает шесть матчей, половину из которых они выиграли.

«Вольфсбург»

В прошлом сезоне «Вольфсбург» занял шестое место в Бундеслиге, получив право участвовать в Лиге Европы, где не играл с сезона 2014/15. Тогда «волки» дошли до 1/4 финала, уступив «Наполи».

После двух туров текущей групповой стадии Лиги Европы в активе «зелено-белых» четыре очка — они обыграли дома «Александрию» со счетом 3:1, а затем сыграли вничью 1:1 в гостях у «Сент-Этьена».

Календарь и таблица Лиги Европы

В этой розыгрыше чемпионата Германии «Вольфсбург» идет вторым после восьми туров, уступая лидеру только по дополнительным показателям.

За 13 последних матчей в Лиге Европы подопечные Оливера Гласнера потерпели лишь два поражения и одержали за это время семь побед.

Эти команды играли между собой в 2016 году в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. И тогда «Вольфсбург» дважды обыграл «Гент»: 1:0 — дома и 3:2 — в гостях.

Прогноз на «Гент» — «Вольфсбург»

Оба коллектива в этом сезоне редко когда уходят с поля без забитого мяча. Думаем, что они продолжат эту тенденцию. 0