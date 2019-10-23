«РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» будет принимать «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Центральштадион» в Лейпциге 23 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Зенит».

«РБ Лейпциг»

«Быки» стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов выездной победой над «Бенфикой» (2:1). Дважды забив после перерыва, они пропустили в концовке, но удержали победный счет, не дав лиссабонцам отыграться.

Во втором туре группового этапа «Лейпциг» на своем поле проиграл «Лиону» (0:2), пропустив по голу в каждом из таймов. Поражение стало вторым подряд после проигрыша «Шальке» (1:3) в Бундеслиге.

В последних матчах «Лейпциг» сыграл со счетом 1:1 с «Байером» в гостях и «Вольфсбургом» дома, причем в матче с «волками» «быки» упустили победу над последних минутах.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Германии «Лейпциг» с 15 очками идет на 5-м месте, всего балл уступая лидерам. Разница мячей 16-8, 6 голов забил Тимо Вернер.

Матч из-за травм пропустят защитники Марцель Хальстенберг, Лукас Клостерман и Ибраима Конате.

В группе G Лиги чемпионов «Лейпциг» с 3 очками идет на третьем месте, на бал отставая от «Зенита» с «Лионом». Разница мячей 2-3.

«Зенит»

В Лиге чемпионов питерцы стартовали непростым выездным матчем с «Лионом», который удалось свести вничью 1:1. Открыв счет перед перерывом, «Зенит» пропустил с пенальти в начале второго тайма.

Во втором туре группового этапа ЛЧ «Зенит» победил лиссабонскую «Бенфику» (3:1), пропустив единственный мяч на последних минутах, при счете 3:0.

В последних матчах питерцы на выезде победили «Урал» (3:1) и на своем поле разгромили «Ростов» (6:1).

После 13 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками идет на 2-м месте, уступая «Локо» по доп. показателям. разница мячей 27-7, 8 голов забил Артем Дзюба, еще 4 — Сердар Азмун, 3 гола на счету Магомеда Оздоева.

В группе G Лиги чемпионов «Зенит» с 4 очками занимает первую строчку, обгоняя «Лион» по доп. показателям. Разница мячей 4-2. В матче не сыграет травмированный Эмануэль Маммана.

Команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы 2017/18. В Германии «Лейпциг» победил со счетом 2:1, в Петербурге команды сыграли 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Лейпцига» — 1.55, победа «Зенита» — 5.50, ничья в основное время — 4.30.

«Лейпциг» идет в группе лидеров Бундеслиги, довольно успешно сыграв со всеми прямыми конкурентами, и на своем поле не проиграет.

С атакой у обоих команд полный порядок, интересны варианты «обе забьют» за 1,65 и «Зенит забьет» за 1,50. 0