«Генк» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Генк» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на «Кристал-арене» 23 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Генк» — «Ливерпуль».

«Генк»

По завершении двух туров группового этапа ЛЧ бельгийский коллектив с 1 баллом в активе занимает последнее место в квартете Е.

Старт нового еврокубкового сезона для подопечных Фелиса Маззу получился кошмарным. В Австрии гости были разгромлены «РБ Зальцбургом» (6:2).

После этого «Генк» в чемпионате взял верх над «Остенде» (3:1), а также уверенно разобрался с «Ронсе» в 1/16 финала Кубка Бельгии (0:3).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Во втором поединке в ЛЧ «магистры» расписали мировую с «Наполи» (0:0), а через несколько дней коллектив Маззу победил «Мускрон» в домашнем первенстве (2:1). Но в 10 туре «Генк» потерпел поражение от «Стандарда» (1:0).

«Ливерпуль»

В своих поединках под эгидой УЕФА команда из одноименного города заработала 3 балла и заняла третье место в турнирной таблице Группы Е.

В первом матче в рамках Лиги чемпионов красные в Италии потерпели поражение от «Наполи» (2:0). Но через несколько дней «Ливерпуль» взял верх над «Челси» в Премьер-лиге (1:2).

В 1/16 финала Кубка лиги «мерсисайдцы» одолели «Милтон Кинс Донс» (0:2), а затем подопечные Юргена Клоппа обыграли «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

Во второй встрече в ЛЧ «Ливерпуль» оказался сильнее «РБ Зальцбурга» (4:3), а чуть позже красные разобрались с «Лестером» (2:1). В 9 туре АПЛ на «Олд Траффорд» гости разошлись миром с МЮ (1:1).

Прогноз

На победу «Генка» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9,30, на ничью — 6,30, а на победу «Ливерпуля» — 1,30.

Команда Клоппа едет в Бельгию за победой. Являясь на порядок выше в классе, «мерсисайдцы» должны крупно побеждать на «Кристал-арене». Наш прогноз на матч — победа «Ливерпуля» с форой -1,5 с коэффициентом 1,76. 0