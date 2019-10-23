ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 15-21 октября «Ливерпуль»АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» Адам ЛалланаСерия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
  • 23:55
    • «Арсенал» на выезде уступил «Шеффилду»
  • 23:44
    • Определился полный список претендентов на «Золотой мяч»
  • 23:32
    • Лунин вошёл в десятку лучших молодых игроков мира
  • 23:15
    • Названы претенденты на первый в истории приз «Вратарь года имени Яшина»
  • 22:35
    • Рамос выступает против возвращения Моуринью в «Реал»
  • 22:14
    • ЦСКА одолел «Торпедо», одержав седьмую победу подряд
  • 21:16
    • Тедеско: Место «Спартака» в середине таблицы — реалистичная оценка
    Все новости спорта

    Сможет ли «Ливерпуль» крупно победить «Генк»?

    «Генк» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Генк Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз на «Генк» — «Ливерпуль»
    Адам Лаллана
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Генк» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на «Кристал-арене» 23 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Генк» — «Ливерпуль».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 23 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.30
  • Играть!
    •

    «Генк»

    По завершении двух туров группового этапа ЛЧ бельгийский коллектив с 1 баллом в активе занимает последнее место в квартете Е.

    Старт нового еврокубкового сезона для подопечных Фелиса Маззу получился кошмарным. В Австрии гости были разгромлены «РБ Зальцбургом» (6:2).

    После этого «Генк» в чемпионате взял верх над «Остенде» (3:1), а также уверенно разобрался с «Ронсе» в 1/16 финала Кубка Бельгии (0:3).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Во втором поединке в ЛЧ «магистры» расписали мировую с «Наполи» (0:0), а через несколько дней коллектив Маззу победил «Мускрон» в домашнем первенстве (2:1). Но в 10 туре «Генк» потерпел поражение от «Стандарда» (1:0).

    «Ливерпуль»

    В своих поединках под эгидой УЕФА команда из одноименного города заработала 3 балла и заняла третье место в турнирной таблице Группы Е.

  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
  • «Красные» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» в девятом туре английской Премьер-лиги
  • Вчера

    • В первом матче в рамках Лиги чемпионов красные в Италии потерпели поражение от «Наполи» (2:0). Но через несколько дней «Ливерпуль» взял верх над «Челси» в Премьер-лиге (1:2).

    В 1/16 финала Кубка лиги «мерсисайдцы» одолели «Милтон Кинс Донс» (0:2), а затем подопечные Юргена Клоппа обыграли «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Во второй встрече в ЛЧ «Ливерпуль» оказался сильнее «РБ Зальцбурга» (4:3), а чуть позже красные разобрались с «Лестером» (2:1). В 9 туре АПЛ на «Олд Траффорд» гости разошлись миром с МЮ (1:1).

    Прогноз

    На победу «Генка» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9,30, на ничью — 6,30, а на победу «Ливерпуля» — 1,30.

    Команда Клоппа едет в Бельгию за победой. Являясь на порядок выше в классе, «мерсисайдцы» должны крупно побеждать на «Кристал-арене». Наш прогноз на матч — победа «Ливерпуля» с форой -1,5 с коэффициентом 1,76. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  3.48
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 19:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо З
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Галатасарай — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Брюгге — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Галатасарай — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алонсо принес трудную победу «Челси»
  • «Челси» получает выгоду из своего упорства
    • 04:17 20/10/2019     Карло Анчелотти
  • Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?
    • 15:30 18/10/2019     Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Генк» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 23 октября 2019 года. Прогноз на «Генк» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    «Динамо» — «Краснодар» Футбол Победила дружба. Новиков успешно дебютировал в «Динамо» перед юбилеем ЯшинаРеакция спортивных СМИ на ничью «Динамо» и «Краснодара» Вчера в 02:110
  • 20:15
    • «Ак Барс» на выезде разгромил «Автомобилист»
  • 00:56
    • Черчесов: Чалов находится в обойме сборной России
  • 00:52
    • Четыре американки попали в список претенденток на «Золотой мяч»
    Олег Знарок Хоккей Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новичкиСМИ — о победе «Спартака» над СКА в Санкт-Петербурге Вчера в 12:550
  • Экспресс дня

  • Фавориты не допустят осечек?
  • 3.48
    •
  • 00:39
    • Черчесов прокомментировал назначение Тедеско в «Спартак»
  • 00:18
    • «Брешиа» и «Фиорентина» разошлись миром
  • 22:57
    • Никитин: Два периода ЦСКА хорошо играл, а в третьем понаделали глупостей
    Виктор Гончаренко Футбол Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очкиПресса о матче «Уфа» — ЦСКА 20/10/2019 в 23:000
  • 17:33
    • Назван состав сборной России на Кубок Дэвиса
  • 16:04
    • Главный тренер «Амура» во время матча угрожал судье сжечь его машину
  • 15:53
    • Слуцкий назвал руководство «Ротора» «дебилами»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие