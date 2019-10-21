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    Насколько результативным выйдет матч в Шеффилде?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 21 октября 2019 года

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    Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»
    Давид Луиз
    На стадионе «Бремелл Лейн» в Шеффилде клуб «Шеффилд Юнайтед» сыграет с лондонским «Арсеналом» в рамках 9 тура английской Премьер-лиги. Старт поединка в 22:00 по мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».

    «Шеффилд Юнайтед»

    Клуб занимает 16 место в лиге. У него 9 очков на счету. Отличительной чертой команды в этом сезоне является малое количество пропущенных голов.

    За 8 туров «Шеффилд Юнайтед» пропустил всего 7 мячей. Это четвертый показатель в АПЛ и лучший показатель среди команд, находящихся во второй половине турнирной таблицы.

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    «Клинки» пропустили всего один мяч на своем поле в матче с «Ливерпулем», проиграв 0:1. Они сыграли вничью 0:0 в прошлом туре с «Уотфордом». Перед матчем Кубка лиги с «Сандерлендом», который был проигран со счетом 0:1, коллектив выиграл на выезде у «Эвертона» 0:2 в рамках АПЛ.

    «Шеффилд» пропускал максимум два гола, причем только в двух из десяти игр текущего Сезона. В остальных случаях хозяева давали сопернику забить либо один мяч, либо ноль.

    «Арсенал»

    «Арсенал» идет пятым. Подопечные Уная Эмери имеют 15 очков в активе и всего одно поражение в 8 матчах турнира.

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    «Канониры» не проигрывали в восьми последних встречах. В прошлых двух выступлениях клуб одержал две «сухие» победы. Со счетом 1:0 команда выиграла у «Борнмута» с результатом 4:0 «красно-белые» разгромили «Стандард» в Лиге Европы.

    Стоит напомнить, что «Арсенал» на время лишился Ляказетта, который лечит травму. Игрок восстанавливается и пока что непонятно, успеет ли он восстановиться к понедельнику.

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    • Также добавим, что за 6 прошлых матчей коллектив пропустил всего 3 мяча, а за последние 4 встречи клуб допустил только один гол.

    Прогноз

    3.90 и 1.95 букмекеры дают на победу одной и другой команды. На ничью они установили коэффициент 3.75.

    «Шеффилд» вряд ли изменит тактике. Хозяева продолжат играть от обороны. И если «Ливерпуль» забил только один мяч команде, то «Арсенал» тоже может уехать без большого числа голов.

    Предлагаем поставить на тотал меньше 3.0 за 1.70. Все-таки оба коллектива очень мало пропускают, поэтому исход кажется вполне правдоподобным. 0

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