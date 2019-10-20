ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиТело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка Футболисты «Гранады»Примера. «Гранада» поднялась на второе место, «Барселона» в гостях у «Эйбара» «Ахмат» — «Локомотив»РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин»
  • 21:25
    • «Локомотив» одержал победу в Грозном
  • 23:40
    • Дубль Ди Марии принес «Пари Сен-Жермен» победу над «Ниццей»
  • 22:55
    • Рублев — в полуфинале «Кубка Кремля»
  • 22:16
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
  • 22:03
    • Нападающий «Локомотива» получил серьезную травму
  • 21:53
    • «Сибирь» нанесла «Сочи» шестое поражение подряд в КХЛ
  • 21:06
    • УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» воспользуется проблемами МЮ

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 20 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
    Джордан Хендерсон
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 20 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.65
  • Играть!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    В нынешнем сезоне команда из одноименного города демонстрирует результаты середняка чемпионата. С 9 баллами, набранными в 8 играх, этот коллектив занял 12 строчку в общем рейтинге АПЛ.

    После победы над «Астаной» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы «красные дьяволы» постоянно теряли очки в домашнем первенстве.

    22 сентября подопечные Уле Гуннара Сульшера потерпели поражение от «Вест Хэма» (2:0), а спустя несколько дней они с трудом одолели «Рочдейл» в 1/16 финала Кубка лиги. Дело дошло до серии пенальти, где МЮ взял верх (1:1, 5:3).

  • Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?
  • Основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
  • 12/10/2019

    • В 7 туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» расписал мировую с «Арсеналом» (1:1), затем сыграл вничью с «АЗ Алкмаром» в ЛЕ (0:0). А 6 октября «красные дьяволы» уступили «Ньюкаслу» в чемпионате (1:0).

    «Ливерпуль»

    Клуб, который находится в графстве Мерсисайд, является единственным коллективом в чемпионате, который вообще не терял очки. За 8 туров «красные» набрали 24 балла и уверенно заняли 1 место в таблице.

  • «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?
  • Что нужно исправить «Ман Сити», «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму» и «МЮ»?
  • 09/10/2019

    • Красивую победную серию из 6 матчей кряду во всех турнирах прервал «Наполи». 17 сентября итальянская команда одолела гостей Неаполя в поединке Лиги чемпионов (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Но после этого подопечные Юргена Клоппа продолжили выигрывать. В 6 туре АПЛ «Ливерпуль» одолел «Челси» (1:2), а в 1/16 финала Кубка лиги разобрался с клубом «Милтон Кинс Донс» (0:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Спустя несколько дней «красные» взяли верх над «Шеффилдом Юнайтед» (0:1), а затем оказались сильнее «РБ Зальцбурга» в ЛЧ (4:3). В 8 туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Лестер» (2:1).

    Прогноз

    На победу МЮ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,90, на ничью — 4,10, а на победу «Ливерпуля» — 1,70.

    Помимо игровых проблем, у «красных дьяволов» имеются серьезные кадровые потери, включая и основного вратаря Давида Де Хеа. «Ливерпуль» же подходит к этому поединку в статусе бесспорного фаворита. Наш прогноз на матч — победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1,70. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.57
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Питтсбург — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.54
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  8.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • «Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управления
    • 12:33 15/10/2019     Лионель Месси
  • Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»
    • 16:26 17/10/2019     Дидье Дешам
  • Франция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
    • 14:49 16/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 20 октября 2019 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Карло Анчелотти Футбол Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?Сарри — на вершине, у Анчелотти — трудности, а президент «Ромы» жалуется на судейство Вчера в 15:300
  • 19:33
    • «Авангард» одержал четвертую победу подряд
  • 19:09
    • Хачанову не удалось защитить титул на «Кубке Кремля»
  • 17:55
    • Малкин приступил к тренировкам на льду
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс», Тарасенко забил «Ванкуверу», «Тампа» победила «Бостон»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября Вчера в 11:070
  • Экспресс дня

  • Фавориты не допустят осечек с аутсайдерами
  • 2.54
    •
  • 00:01
    • «Зенит» в овертайме одолел «Олимпиакос»
  • 23:50
    • «Гранада» с минимальным счетом обыграла «Осасуну»
  • 23:21
    • «Айнтрахт» на своем поле разгромил «Байер»
    Лионель Месси Футбол Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»Аргентинский форвард вышел на поле в концовке встречи с «Эспаньолом» 17/10/2019 в 16:260
  • 17:28
    • Тедеско: Должны адаптироваться под тех футболистов, которые есть в «Спартаке»
  • 16:51
    • «Барселона» и «Реал» выступили с заявлениями по переносу матча
  • 23:06
    • «Манчестер Юнайтед» заключил новое соглашение с форвардом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие