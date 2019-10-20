«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 20 октября 2019 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 20 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед»

В нынешнем сезоне команда из одноименного города демонстрирует результаты середняка чемпионата. С 9 баллами, набранными в 8 играх, этот коллектив занял 12 строчку в общем рейтинге АПЛ.

После победы над «Астаной» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы «красные дьяволы» постоянно теряли очки в домашнем первенстве.

22 сентября подопечные Уле Гуннара Сульшера потерпели поражение от «Вест Хэма» (2:0), а спустя несколько дней они с трудом одолели «Рочдейл» в 1/16 финала Кубка лиги. Дело дошло до серии пенальти, где МЮ взял верх (1:1, 5:3).

В 7 туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» расписал мировую с «Арсеналом» (1:1), затем сыграл вничью с «АЗ Алкмаром» в ЛЕ (0:0). А 6 октября «красные дьяволы» уступили «Ньюкаслу» в чемпионате (1:0).

«Ливерпуль»

Клуб, который находится в графстве Мерсисайд, является единственным коллективом в чемпионате, который вообще не терял очки. За 8 туров «красные» набрали 24 балла и уверенно заняли 1 место в таблице.

Красивую победную серию из 6 матчей кряду во всех турнирах прервал «Наполи». 17 сентября итальянская команда одолела гостей Неаполя в поединке Лиги чемпионов (2:0).

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Но после этого подопечные Юргена Клоппа продолжили выигрывать. В 6 туре АПЛ «Ливерпуль» одолел «Челси» (1:2), а в 1/16 финала Кубка лиги разобрался с клубом «Милтон Кинс Донс» (0:2).

Спустя несколько дней «красные» взяли верх над «Шеффилдом Юнайтед» (0:1), а затем оказались сильнее «РБ Зальцбурга» в ЛЧ (4:3). В 8 туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Лестер» (2:1).

Прогноз

На победу МЮ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,90, на ничью — 4,10, а на победу «Ливерпуля» — 1,70.

Помимо игровых проблем, у «красных дьяволов» имеются серьезные кадровые потери, включая и основного вратаря Давида Де Хеа. «Ливерпуль» же подходит к этому поединку в статусе бесспорного фаворита. Наш прогноз на матч — победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1,70. 0