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    Увидим ли мы в Нидерландах результативную игру?

    Нидерланды — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 октября 2019 года

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    Прогноз на Нидерланды — Северная Ирландия
    Рональд Куман
    В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Нидерландов 10 октября на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме сыграет с Северной Ирландией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Нидерланды — Северная Ирландия.

    Нидерланды

    Из-за поединков в Лиге наций оранжевые успели сыграть лишь в 4 матчах квалификации на Евро-2020. В этих встречах команда заработала 9 очков и заняла 3 место в таблице Группы С.

    В первом туре отборочного цикла подопечные Рональда Кумана разгромили Белоруссию (4:0), а затем в напряженном поединке в Амстердаме они не смогли зацепиться за очки, уступив Германии (2:3).

    После этого нидерландцы взяли паузу на Лигу наций. 6 июня «летучие голландцы» в овертайме переиграли Англию (3:1), но несколькими днями позже команда потерпела поражение от Португалии в финале (1:0).

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    А в 5 туре квалификации на Евро-2020 оранжевые оказались сильнее Германии (2:4), а также разгромили Эстонию (0:4).

    Северная Ирландия

    В данном отборочном цикле «зелено-белая армия» приняла участие в 5 встречах. За все эти туры команда заработала 12 очков и заняла 9 место в таблице Группы С.

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  • 12/09/2019

    • На старте квалификации Северная Ирландия уверенно разобралась с Эстонией (2:0), а чуть позже в Белфасте хозяева победили Белоруссию (2:1).

    В выездной встрече с эстонцами «североирландское железо» также завоевало 3 очка (1:2). Затем подопечные Майкла О'Нила вновь взяли верх над Белоруссией (0:1).

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    5 сентября Северная Ирландия провела товарищеский матч с Люксембургом, где скромно переиграла соперников (1:0), а в 6 туре квалификации команда дома уступила Германии (0:2).

    Прогноз

    Победа хозяев противостояния оценивается скромным коэффициентом 1,17: на ничью букмекеры дают коэффициент 7,30, а на победу Северной Ирландии — 22,0.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,55 0

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    Нидерланды — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 октября 2019 года. Прогноз на Нидерланды — Северная Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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