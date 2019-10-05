«Дженоа» — «Милан». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Италии 5 октября 2019 года

В субботу, 5 октября, «Дженоа» на «Луиджи Феррарис» в рамках седьмого тура итальянской Серии А сыграет в «Миланом». Начало игры — 21:45 по мск. Прогноз на «Дженоа» — «Милан».

«Дженоа»

«Дженоа» после шести матчей итальянского чемпионата идет в зоне вылета, на 18 месте, имея на своем счету пять баллов. От спасительной 17-й строки клуб из Генуи отстает на один пункт.

«Грифоны» не побеждали в Серии А уже в четырех встречах кряду, проиграв за этот период три поединка при одном ничейном результате.

Поражения пришлись на домашнюю игру против «Аталанты» (1:2), а также выездные от «Кальяри» (1:3) и «Лацио» (0:4) в последнем туре. Мировая состоялась с «Болоньей» (0:0) дома.

Календарь и таблица Серии А

На своем поле в этом сезоне генуэзцы проиграли одну встречу из четырех с учетом всех турниров, дважды выиграли и раз сыграли вничью.

«Милан»

«Милан» находится на данный момент в глубоком кризисе, проиграв три игры подряд в чемпионате Италии.

В этот неудачный период «россонери» были биты «Интером» (0:2) в миланском дерби, после чего уступили в гостях «Торино» (1:2), а в последнем туре дома проиграли «Фиорентине» (1:3).

С шестью набранными пунктами миланский коллектив разместился на 16 позиции в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего на один балл.

В гостях «красно-черные» провели в текущем розыгрыше Серии А лишь три игры, из которых выиграли раз при двух поражениях, разница мячей — 2:3.

В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Дженоа»: 2:1 — дома и 2:0 — на выезде.

Прогноз на «Дженоа» — «Милан»

Думаем, что «россонери» смогут прервать свою серию из поражений. Предлагаем поставить на «Милан» с форой. 0