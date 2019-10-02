«Лилль» — «Челси». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

В среду, 2 октября, состоится матч второго тура группы H Лиги чемпионов, в котором французский «Лилль» будет принимать на своем поле английский «Челси». Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Челси».

«Лилль»

«Лилль» принял участие в восьми матчах в рамках Лиги 1. На данный момент команда с 14 баллами в активе идет на четвертом месте.

В стартовом матче ЛЧ подопечные Кристофа Гальтье гостили у «Аякса» 17 сентября. Французы в Нидерландах действовали вторым номером и старались контратаковать, но в итоге потерпели сокрушительное поражение от прошлогоднего полуфиналиста турнира — 0:3.

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Затем «Лилль» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), в позапрошлом туре была победа над «Страсбургом» (2:0), а в прошлом на выезде удалось взять очко с «Ниццей» (1:1).

В межсезонье «Лилль» покинула главная звезда команды Николя Пепе — вингер переехал в Лондон и теперь выступает в «Арсенале». Новое лицо французская команда пока не обрела.

«Челси»

«Челси» не очень стабилен в результатах. Команда Фрэнка Лэмпарда провалила старт в Лиге чемпионов, и пока что не может набрать ровный ход в АПЛ.

После поражения в Суперкубке УЕФА от «Ливерпуля» по пенальти (2:2, 5:4) следующий еврокубковый поединок «синие» провели в первом туре группового этапа ЛЧ 17 сентября против «Валенсии» и уступили испанцам — 0:1. Много атаковали «аристократы», но реализация подвела.

Следом была тяжелейшая встреча с «Ливерпулем» в Премьер-лиге и вновь домашнее поражение — 1:2. «Оторваться» «Челси» удалось в третьем раунде Кубка Лиги против «Гримсби» — 7:1. В прошлом туре АПЛ лондонцы порадовали болельщиков домашней победой над «Брайтоном» — 2:0.

У «Челси» есть трансферный бан, поэтому Лэмпард делает ставку на нынешнюю обойму и ряд молодых игроков — Маунт и Абрахам уже являются основными футболистами «синих», но отсюда вытекают и трудности роста, которые отражаются на результатах.

Прогноз

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.55, а на победу «Лилля» — 3,70.

«Синие» уже провели один неудачный матч и теперь не имеют права на ошибку, чтобы не усложнять себе жизнь в ЛЧ. Предлагаем поставить на победу «Челси» за 2.06. 0