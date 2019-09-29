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    Прервет ли «Спартак» серию поражений в РПЛ?

    «Спартак» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 сентября 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Оренбург
    Прогноз на «Спартак» — «Оренбург»
    Роман Зобнин
    В воскресенье, 29 сентября, «Спартак» на своем поле примет «Оренбург» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Открытие Арена», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.77
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  • 3.55
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    «Спартак»

    Московский «Спартак» на данный момент занимает скромное девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 14 очков.

    На старте сезона «красно-белые» обыграли «Сочи» (1:0), но затем разошлись миром с «Ростовом» (2:2) и «Динамо» (0:0), а также проиграли «Тамбову» (0:2).

    В середине августа Олегу Кононову удалось немного улучшить игру, благодаря чему были добыты победы над «Ахматом» (3:1), ЦСКА (2:1) и «Крыльями Советов» (2:1).

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    • При этом москвичи бесславно вылетели из Лиги Европы. А с начала сентября в РПЛ уступили «Зениту» (0:1), «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:1).

    Ранее на этой неделе «Спартак» в довольно напряженном матче переиграл КАМАЗ (2:1) в 1/16 финала Кубка России.

    «Оренбург»

    «Оренбург» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными баллами.
    Календарь и таблица РПЛ

    Подопечные Владимира Федотова ужасно начали нынешний сезон, когда в семи сыгранных турах проиграли «Ростову» (1:2), ЦСКА (1:2), «Зениту» (0:2), «Ахмату» (1:2) и «Арсеналу» (1:2), а также сыграли вничью с «Тамбовом» (2:2) и «Сочи» (1:1).

    И лишь в конце августа «Оренбург» пришел себя, обыграв «Уфу» (2:1) и «Рубин» (2:1). В десятом туре команда уступила «Локомотиву» (2:3), но не сдалась без боя.

    Также «Оренбург» вышел в 1/8 финала Кубка России, дожав в дополнительное время «Чертаново» (2:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1.76, победа «Оренбурга» — 5.00, ничья — 3.70.

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    Потерпев три поражения кряду, «красно-белые» оказались в нижней части турнирной таблицы, из которой нужно как можно скорее выбираться.

    Честно говоря, москвичи не впечатляют своей игрой, из-за чего победы даются им очень тяжело. Вряд ли кто-то удивится, если в ближайшее время руководство клуба все же решится на смелый шаг и отправит в отставку Олега Кононова.

    Однако пока у белорусского специалиста еще есть шансы удержаться. Именно в матче с «Оренбургом» его команда должна начать возвращение на победный путь. Как мы уже сказали, сделать это вряд ли выйдет слишком просто, но есть и хорошая новость: «газовики» тоже нестабильны, особенно в гостях. Таким образом, мы бы присмотрелись к ставке «победа хозяев», тем более что коэффициент сейчас очень привлекателен.

    Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.88. Оборона «Спартака» допускает много ошибок, которых, наверняка, не избежит и в воскресенье. «Красно-белые», вероятно, пропустят, поэтому должны думать, как забить хотя бы два-три мяча. 0

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    «Спартак» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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