«Челси» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

28 сентября стартует 7 тур английской Премьер-лиги. В Лондоне состоится один из поединков, в котором сойдутся «Челси» и «Брайтон». Начало встречи намечено на 17:00 по московскому времени. Место проведения матча — «Стэмфорд Бридж». Прогноз на «Челси» — «Брайтон».

«Челси»

«Челси» очень нестабилен в результатах. Команда Лэмпарда провалила старт в Лиге чемпионов, и пока что не может нормально выступать в АПЛ. В итоге в турнирной таблице чемпионата лондонский клуб занимает только 11 место.

За 6 туров «аристократы» набрали 8 очков. В Премьер-лиге у «синих» было 2 поражения. В прошлом туре команда проиграла 1:2 «Ливерпулю». До этого хозяева выдали неплохую 4-матчевую серию, однако за данный период ими было пропущено довольно большое количество голов.

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» (1:1), выиграл у «Норвича» (2:3), расписал мировую с «Шеффилдом» (2:2) и разгромил «Вулверхэмптон» (5:2).

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Отметим, что «пенсионеры» уходили с поля с двумя пропущенными голами в четырех встречах чемпионата.

«Брайтон»

«Брайтон» не знает вкуса побед в АПЛ уже 5 туров кряду. В прошлых двух встречах клуб играл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и «Бернли» (0:0). Ранее команда проиграла «Ман Сити» 4:0 и «Саутгемптону» со счетом 0:2.

В перерыве на фиаско «чайки» выиграли в Кубке лиги у «Бристоль Роверс» 1:2.

У «курортников» в последнее время проблемы с реализацией в гостевых поединках чемпионата. Им удавалось забивать лишь в 2 из 7 выездных матчей.

Также добавим, что «Брайтон» не побеждал в последних двух матчах АПЛ на чужом стадионе.

Прогноз

1.45 букмекеры поставили на «Челси» и 6.90 они предлагают на «Брайтон». Что касается ничьи, то здесь установлен коэффициент 4.90.

Хозяева были сильнее в четырех очных встречах кряду. На «Стэмфорд Бридж» гости еще не забивали.

Учитывая то, что «Челси» пропускает очень часто, но и забивает так же, можно предположить, что подопечные Лэмпарда реализуют пару своих шансов и дадут это сделать «Брайтону».

В любом случае, опираясь на статистику, тотал должен быть больше 2.5. Прогноз — «Челси» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.87. 0