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    Прервет ли «Валенсия» «сухую» домашнюю серию «Атлетика»?

    «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 28 сентября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Валенсию
    Прогноз на «Атлетик» — «Валенсия»
    Денис Черышев
    В седьмом туре испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао на «Сан Мамесе» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет 28 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 28 Сентября 2019 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 14:00 Валенсия Валенсия
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    «Атлетик»

    По итогам шести туров текущей Примеры, «баски» с 12 набранными очками разместились на третьей строке в турнирной таблице, уступая первому «Реалу» два пункта.

    На старте чемпионата «красно-белые» на своей территории обыграли «Барселону» (1:0), после чего стали чередовать выездные ничьи с домашними викториями. На родном стадионе они выиграл три матча с общим счетом 5:0.

    В сентябре «Атлетик» провел три игры, заработав в них пять баллов. В этом месяце состоялись выездные ничьи с «Мальоркой» (0:0) и «Леганесом» (1:1) на этой неделе, а также победа над «Алавесом» — 2:0 дома.

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    • Отметим, что у «басков» на данный момент 17-матчевая беспроигрышная домашняя серия в Примере. Последний раз в родных пенатах они проигрывали почти год тому назад.

    «Валенсия»

    «Валенсия» после шести матчей чемпионата Испании идет на 13-й позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке всего шесть пунктов.

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    За последние две недели «летучие мыши» провели четыре встречи. Сперва в этом отрезке они были разгромлены «Барселоной» (2:5) на «Камп Ноу», после чего обыграли «Челси» (1:0) в гостевом поединке ЛЧ.

    Минувшие два матча «оранжевые» свели вничью. Оба на «Месталье». Сперва расписали мировую с «Леганесом» (1:1), а накануне потеряли очки в игре с «Хетафе» (3:3), ведя после первого тайма 3:1.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Выездные поединке не особо хорошо даются «Валенсии». За последнее время команда побеждает в гостях только не самые сильные коллективы.

    В прошлом сезоне в Бильбао команды сыграли вничью — 0:0, а на «Месталье» верх взяла «Валенсия» — 2:0.

    Прогноз на «Атлетик» — «Валенсия»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 2.30.

    На викторию «Валенсии» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.30.

    Прогнозируем, что «летучие мыши» смогут забить гол на «Сан Мамесе», прервав т.о. «сухую» серию «басков». 0

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