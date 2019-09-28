«Атлетик» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 28 сентября 2019 года

В седьмом туре испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао на «Сан Мамесе» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет 28 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Валенсия».

«Атлетик»

По итогам шести туров текущей Примеры, «баски» с 12 набранными очками разместились на третьей строке в турнирной таблице, уступая первому «Реалу» два пункта.

На старте чемпионата «красно-белые» на своей территории обыграли «Барселону» (1:0), после чего стали чередовать выездные ничьи с домашними викториями. На родном стадионе они выиграл три матча с общим счетом 5:0.

В сентябре «Атлетик» провел три игры, заработав в них пять баллов. В этом месяце состоялись выездные ничьи с «Мальоркой» (0:0) и «Леганесом» (1:1) на этой неделе, а также победа над «Алавесом» — 2:0 дома.

Отметим, что у «басков» на данный момент 17-матчевая беспроигрышная домашняя серия в Примере. Последний раз в родных пенатах они проигрывали почти год тому назад.

«Валенсия»

«Валенсия» после шести матчей чемпионата Испании идет на 13-й позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке всего шесть пунктов.

За последние две недели «летучие мыши» провели четыре встречи. Сперва в этом отрезке они были разгромлены «Барселоной» (2:5) на «Камп Ноу», после чего обыграли «Челси» (1:0) в гостевом поединке ЛЧ.

Минувшие два матча «оранжевые» свели вничью. Оба на «Месталье». Сперва расписали мировую с «Леганесом» (1:1), а накануне потеряли очки в игре с «Хетафе» (3:3), ведя после первого тайма 3:1.

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Выездные поединке не особо хорошо даются «Валенсии». За последнее время команда побеждает в гостях только не самые сильные коллективы.

В прошлом сезоне в Бильбао команды сыграли вничью — 0:0, а на «Месталье» верх взяла «Валенсия» — 2:0.

Прогноз на «Атлетик» — «Валенсия»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 2.30.

На викторию «Валенсии» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что «летучие мыши» смогут забить гол на «Сан Мамесе», прервав т.о. «сухую» серию «басков». 0