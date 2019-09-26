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    «Реал Сосьедад» останется среди лидеров?

    «Реал Сосьедад» — «Алавес». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч испанской Примеры 26 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Алавес»
    Виллиан Жозе
    В шестом туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Алавесом». Поединок, который состоится 26 сентября в Сан-Себастьяне, начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Алавес».
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    Футбол. Испания. Примера 26 Сентября 2019 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Алавес Алавес
    • Коэффициенты на матч
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    «Реал Сосьедад»

    Сан-себастьянцы после пяти матчей испанского первенства разместились на пятой позиции, имея на своем счету 10 баллов, уступая тройке лидерам только одно очко.

    Начали сезон «бело-голубые» с ничейного результата с «Валенсией» (1:1), затем обыграли «Мальорку» со счетом 1:0, после чего проиграли в Бильбао «Атлетику» — 0:2.

    В четвертом туре представители Басконии на своем поле обыграли мадридский «Атлетико» (2:0), а в последнем туре Примеры они на выезде одолели «Эспаньол» — 3:1.

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    • Виллиан Жозе и Мартин Эдегор забили по два мяча в этих поединках. В лазарете клуба продолжает находиться капитан Асьер Ильярраменди.

    «Алавес»

    В пяти турах «Алавес» заработал всего пять очков, и сейчас расположился на 13-м месте в турнирной таблице Примеры. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один пункт.

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    Стартовали «славные» в чемпионате Испании с минимальной виктории над «Леванте» (1:1). После этого они не знают радости победы.

    Все прогнозы на футбол

    Сперва расписали мировые с «Эспаньолом» (0:0) и «Хетефе» (1:1), а в последних двух встречах проиграли — «Севильи» (0:1) и «Атлетику» в Бильбао (0:2) в последнем игровом дне.

    Травмирован нападающий Бурги Альвисе.

    В минувшем сезоне «Реал Сосьедада» и «Алавес» обменялись выездными викториями с одинаковым счетом 0:1.

    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Алавес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.68.

    На викторию «Алавеса» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.05.

    Хозяева сейчас находятся в хорошей форме. Считаем, что у «Сосьедада» не возникнет проблем с завоеванием трех пунктов. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Алавес». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч испанской Примеры 26 сентября 2019 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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