«Реал Сосьедад» — «Алавес». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч испанской Примеры 26 сентября 2019 года

«Реал Сосьедад»
Сан-себастьянцы после пяти матчей испанского первенства разместились на пятой позиции, имея на своем счету 10 баллов, уступая тройке лидерам только одно очко.
Начали сезон «бело-голубые» с ничейного результата с «Валенсией» (1:1), затем обыграли «Мальорку» со счетом 1:0, после чего проиграли в Бильбао «Атлетику» — 0:2.
В четвертом туре представители Басконии на своем поле обыграли мадридский «Атлетико» (2:0), а в последнем туре Примеры они на выезде одолели «Эспаньол» — 3:1.
Виллиан Жозе и Мартин Эдегор забили по два мяча в этих поединках. В лазарете клуба продолжает находиться капитан Асьер Ильярраменди.
«Алавес»
В пяти турах «Алавес» заработал всего пять очков, и сейчас расположился на 13-м месте в турнирной таблице Примеры. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один пункт.
Стартовали «славные» в чемпионате Испании с минимальной виктории над «Леванте» (1:1). После этого они не знают радости победы.
Сперва расписали мировые с «Эспаньолом» (0:0) и «Хетефе» (1:1), а в последних двух встречах проиграли — «Севильи» (0:1) и «Атлетику» в Бильбао (0:2) в последнем игровом дне.
Травмирован нападающий Бурги Альвисе.
В минувшем сезоне «Реал Сосьедада» и «Алавес» обменялись выездными викториями с одинаковым счетом 0:1.
Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Алавес»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.68.
На викторию «Алавеса» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.05.
Хозяева сейчас находятся в хорошей форме. Считаем, что у «Сосьедада» не возникнет проблем с завоеванием трех пунктов. 0