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    «Валенсия» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 25 сентября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Хетафе
    Прогноз на «Валенсия» — «Хетафе»
    Денис Черышев
    В среду, 25 сентября, «Валенсия» будет принимать на своем поле «Хетафе» в рамках шестого тура испанской Примеры. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Хетафе».
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    Футбол. Испания. Примера 25 Сентября 2019 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 21:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    «Валенсия»

    Старт сезона не очень удался левантийцам, которые на своем поле упустили победу над «Реал Сосьедадом» (1:1) и на выезде уступили «Сельте» (0:1).

    Сентябрь начался с домашней победы над «Мальоркой» (1:0), после чего «Валенсия» была на «Камп Ноу» разгромлена «Барселоной» со счетом 2:5.

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    • Накануне матча с каталонцами был уволен главный тренер «Валенсии» Марселино, и в знак протеста игроки валенсийцев бойкотировали пресс-конференцию перед гостевым матчем Лиги чемпионов с «Челси», который выиграли со счетом 1:0.

    В последней встрече «Валенсия» дома сыграла вничью с «Леганесом» (1:1) и после 5 туров Примеры с 5 очками занимает 12-е место. Разница мячей 6-8, 3 гола забил Даниэль Парехо.

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    В прошлом сезоне «Валенсия» в Примере победили на выезде 1:0 и сыграла дома 0:0, а в 1/4 финала Кубка Короля левантийцы проиграли на выезде 0:1, но победили дома 3:1.

    Из-за травм не сыграют хавбек Карлос Солер и защитники Кристиано Пиччини и Хосе Гайя.

    «Хетафе»

    «Синие» начали сезон с четырехматчевой безвыигрышной серии: в стартовом матче уступили в Мадриде «Атлетико» (0:1), играя тайм в большинстве, а затем три матча подряд свели к ничьим 1:1.

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    На своем поле поле «Хетафе» поделил очки с «Атлетиком» и «Алавесом», обмениваясь голами в первом тайме, а затем на выезде в Севилью сыграл вничью с «Бетисом» — команды забили по пенальти.

    В групповом этапе Лиге Европы «асулонес» стартовали с домашней победы над турецким «Трабзонспором» (1:0), а в последнем матче победили на своем поле «Мальорку» (4:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 5 туров Примеры «Хетафе» с 6 очками занимает 11-е место. Разница мячей 7-6, 2 гола забил Хорхе Молина. Из-за травмы не сыграет хавбек Маркель Бергара.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 1.90, победа «Хетафе» — 4.40, ничья в основное время — 3.35.

    Несмотря на неспокойную обстановку вокруг «Валенсии», можно прогнозировать, что левантийцы не проиграют на своем поле.

    Вряд ли стоит ждать результативного матча, команды провели лишь по одному матчу, в котором было забито больше 2-х мячей. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,70. 0

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