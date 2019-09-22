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    Сумеет ли ПСЖ победить после непростого матча в ЛЧ?

    «Лион» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Франции 22 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лион Прогнозы на ПСЖ
    Прогноз на «Лион» — ПСЖ
    Анхель Ди Мария
    В шестом туре французской Лиги 1 «Лион» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» 22 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Лион» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.77
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    «Лион»

    После 5 туров французской Лиги 1 «ткачи» с 8 очками в активе занимают 8 место в таблице. На данный момент команда из одноименного города имеет лучший показатель забитых голов — 12. Да и пропустили «львы» не слишком много — 4 мяча.

    На старте сезона подопечные Силвиньо добыли две победы подряд, удержав собственные ворота сухими. На выезде «Лион» обыграл «Монако» (0:3), а на своем поле разгромил «Анже» (6:0).

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    После этого команда неожиданно проиграла «Монпелье» (0:1), а в четвертом туре Лиги 1 «дети» расписали мировую с «Бордо» (1:1).

    Первый поединок после перерыва на отборочный цикл Евро-2020 «Лион» провел на выезде, сыграв вничью с «Амьеном» (2:2). И в матче Лиги чемпионов против «Зенита» коллективы не смогли выявить сильнейшего (1:1).

    ПСЖ

    Парижский клуб является лидером чемпионата с 12 очками, заработанными в 5 встречах. Кроме того, «Пари Сен-Жермен» пропустил всего 2 гола, что является лучшим показателем в первенстве.

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    • Эти мячи красно-синие получили в свои ворота в одном поединке. Во втором туре Лиги 1 команда Томаса Тухеля потерпела поражение от «Ренна» в гостях (2:1).

    После этого ПСЖ только лишь побеждал. В домашнем матче 25 августа парижане разгромили «Тулузу» (4:0), а через 5 дней уверенно переиграли «Мец» (0:2).

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    Во встрече 14 сентября коллектив из столицы Франции на своем поле скромно победил «Страсбур» (1:0). Ну и то, как команда взяла верх над «Реалом» в Лиге чемпионов (3:0) тоже не стоит забывать.

    Прогноз

    На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,85, на ничью — 4,10, а на победу ПСЖ — 1,87.

    Наш прогноз на матч — победа ПСЖ с коэффициентом 1,87. 0

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    «Лион» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Франции 22 сентября 2019 года. Прогноз на «Лион» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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