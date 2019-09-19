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    Сумеет ли «Александрия» забить «Вольфсбургу»?

    «Вольфсбург» — «Александрия». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Александрия Прогнозы на футбол Украины
    Прогноз на «Вольфсбург» — «Александрия»
    «Вольфсбург»
    В четверг, 19 сентября немецкий «Вольфсбург» сыграет с украинской «Александрией» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток на «Фольцваген-Арене» в Вольфсбурге будет дан в 22:00 по Москве. Прогноз на «Вольфсбург» — «Александрия».
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    Футбол. Лига Европы. Группа I 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Вольфсбург»

    В сезоне-2018/19 «Вольфсбург» занял 6 место в Бундеслиге, получив право участвовать в Лиге Европы, где не играл с сезона 2014/15. Тогда «волки» дошли до 1/4 финала, уступив «Наполи».

    За 11 последних матчей во втором по значимости еврокубке «Вольфсбург» одержал шесть побед и потерпели только два поражения.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Летом у команды сменился главный тренер — австриец Оливер Глазнер занял место Бруно Лаббадии.

    Начался сезон для «волков» с гостевой победы над «Халлешером» (5:3) в первом раунде Кубка Германии.

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    • Затем в матчах чемпионата Германии были повержены «Кельн» (2:1) дома и «Герта» (3:0) в гостях. Последние три матча закончились со счетом 1:1.

    В рамках Бундеслиги «Вольфсбург» поделил очки сначала с «Падерборном» дома, а затем с «Фортуной» на выезде. Между этими матчами «волки» свели вничью товарищеский матч с «Гамбургом».

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    • После 4-х туров «Вольфсбург» с 8 очками идет на 5-м месте в таблице Бундеслиги. Разница мячей 7-3, три гола забил голландец Ваут Вегорст.

    «Александрия»

    Бронзовый призер чемпионата Украины в третий раз участвует в Лиге Европы, но впервые в истории сыграет на групповой стадии еврокубка — в 2016 и 2017 годах команда вылетала в квалификации.

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    В новом сезоне УПЛ команда играет нестабильно. Начался сезон для александрийцев с двух подряд поражений — домашнего от «Шахтера» (1:3) и выездного от «Мариуполя» (1:2).

    Затем «Александрия» дважды победила со счетом 2:1 — на своем поле донецкий «Олимпик», а на выезде — луганскую «Зарю».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После крупного домашнего поражения от «Десны» (0:3), в последних матчах «Александрия» победила на выезде «Ворсклу» (1:0) и дома «Днепр-1» (2:0).

    После 9 туров «Александрия» занимает 3-е место в таблице УПЛ с 12 очками. Разница мячей 9-10, лучшие бомбардиры с 2 голами Кирилл Ковалец и Артем Ситало.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсбурга» — 1.22, победа «Александрии» — 12.25, ничья в основное время — 6.25.

    Разница команд в классе очень ощутима, прогнозируем что «Вольфсбург» добьется домашней победы.

    Укрианский клуб забивал в 8 из 9 матчей сезона, в том числе и «Шахтеру». Прогнозируем, что «волки» не удерэат ворота сухими. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,65 и «обе забьют» за 2.05. 0

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    «Вольфсбург» — «Александрия». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Александрия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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