«Стандард» — «Витория Гимарайнш». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В четверг, 19 сентября, бельгийский «Стандард» в первом туре группового этапа Лиги Европы квартета F сыграет дома с португальской «Виторией Гимарайнш». Начало игры — в 19:55 по мск. Прогноз на «Стандард» — «Витория Гимарайнш».

«Стандард»

Льежский «Стандард» завоевал в прошедшем чемпионате Бельгии бронзовые награды. И из-за дисквалификации «Мехелена», выигравшего Кубок страны, сразу же попал в групповой этап ЛЕ.

В прошлом году «красные» также брали участие в Лиге Европы. Тогда в одной компании с «Севильей», «Краснодаром» и «Акхисаром» они заняли только третье место.

После семи туров текущего чемпионата Бельгии льежцы лидируют, имея в своем активе 15 баллов, опережая второй «Брюгге» на одно очко, имеющего на игру меньше.

На выходных «Стандарт» провел матч в бельгийском первенстве, где разгромил в гостях «Остенде» со счетом 4:1.

«Витория Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш», как пятая команда минувшего чемпионата Португалии, начала текущий розыгрыш ЛЕ со второго квалификационного раунда.

На первых двух этапах «завоеватели» легко прошли своих оппонентов в лице люксембуржского «Женесса» и латвийского «Вентспилса», обыграв их дважды и не пропустили.

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Намного сложнее прошли поединки против румынской «Стяуа» на последнем раунде отбора. В гостях португальцы сыграли 0:0, а дома смогли выиграть 1:0 и выйти в групповой этап.

После пяти туров этого чемпионата Португалии «черно-белые» разместились на 10 строке, имея в своем активе шесть баллов. Накануне они разгромно одолели дома «Дешпортиво Авеш» — 5:1.

Прогноз на «Стандард» — «Витория Гимарайнш»

В прошлом сезоне ЛЕ «Стандард» выиграл во всех домашних встречах. На данный момент у льежцев 8-матчевая беспроигрышная домашняя серия. Прогнозируем, что бельгийцы продолжат в еврокубках на своем поле играть удачно. 0