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    Гладбахцы легко справятся с гостями из Австрии?

    «Боруссия» М — «Вольфсберг». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М
    Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсберг»
    Алассан Плеа
    В четверг, 19 сентября, в первом туре группового этапа Лиги Европы квартета J немецкая «Боруссия М» на своем поле примет австрийский «Вольфсберг». Начало — в 22:00 по мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсберг».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» М завершила прошлый чемпионат Германии на пятой позиции, отстав от четвертого лигачемпионовского места всего на три очка.

    «Жеребята» последний раз играли на евроарене в сезоне 2016/17. И тогда они заняли третье место в группе Лиги чемпионов, а перебравшись в Лигу Европы дошли до 1/8 финала.

    В текущем розыгрыше чемпионата Германии гладбахцы провели четыре поединка, в которых дважды выиграли, раз сыграли вничью и раз проиграли.

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  • 30/08/2019

    • В своей последней игре «черно-бело-зеленые» смогли минимально одолеть «Кельн» в гостях -1:0. С семью очками они идут седьмыми в Бундеслиге.

    «Вольфсберг»

    «Вольфсберг», который финишировал на третьей позиции в минувшем чемпионате Австрии, начнет этот розыгрыш Лиги Европы сразу с группового раунда.

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    Для «черно-белых» это будет только второе участие на европейской арене. Первый раз они выступили в Европе в 2015 году. И тогда в квалификации ЛЕ «волки» смогли пройти только один раунд.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Сперва австрийцы выбили белорусский «Шахтер» из Солигорска (2:0 и 1:0), но затем были нещадно биты дортмундской «Боруссией», дважды ей проиграв с общим счетом 0:6.

    В текущем австрийском первенстве «Вольфсберг» после семи туров идет третьим, заработав 15 очков, что на шесть меньше, чем у первого «РБ Зальцбург».

    Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсберг»

    Прогнозируем, что при своих болельщиках «Боруссия» обыграет гостей из Австрии с разницей в несколько мячей. 0

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