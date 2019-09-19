«Боруссия» М — «Вольфсберг». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В четверг, 19 сентября, в первом туре группового этапа Лиги Европы квартета J немецкая «Боруссия М» на своем поле примет австрийский «Вольфсберг». Начало — в 22:00 по мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсберг».

«Боруссия» М

«Боруссия» М завершила прошлый чемпионат Германии на пятой позиции, отстав от четвертого лигачемпионовского места всего на три очка.

«Жеребята» последний раз играли на евроарене в сезоне 2016/17. И тогда они заняли третье место в группе Лиги чемпионов, а перебравшись в Лигу Европы дошли до 1/8 финала.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии гладбахцы провели четыре поединка, в которых дважды выиграли, раз сыграли вничью и раз проиграли.

В своей последней игре «черно-бело-зеленые» смогли минимально одолеть «Кельн» в гостях -1:0. С семью очками они идут седьмыми в Бундеслиге.

«Вольфсберг»

«Вольфсберг», который финишировал на третьей позиции в минувшем чемпионате Австрии, начнет этот розыгрыш Лиги Европы сразу с группового раунда.

Для «черно-белых» это будет только второе участие на европейской арене. Первый раз они выступили в Европе в 2015 году. И тогда в квалификации ЛЕ «волки» смогли пройти только один раунд.

Календарь и таблица Лиги Европы

Сперва австрийцы выбили белорусский «Шахтер» из Солигорска (2:0 и 1:0), но затем были нещадно биты дортмундской «Боруссией», дважды ей проиграв с общим счетом 0:6.

В текущем австрийском первенстве «Вольфсберг» после семи туров идет третьим, заработав 15 очков, что на шесть меньше, чем у первого «РБ Зальцбург».

Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсберг»

Прогнозируем, что при своих болельщиках «Боруссия» обыграет гостей из Австрии с разницей в несколько мячей. 0