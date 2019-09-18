«Брюгге» — «Галатасарай». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

18 сентября в матче Лиги чемпионов сойдутся «Брюгге» и «Галатасарай». Поединок пройдет в Бельгии на стадионе «Ян Брейдел». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Брюгге» — «Галатасарай».

«Брюгге»

«Брюгге» прошел тяжелый путь к групповой стадии ЛЧ. Команде пришлось бороться в квалификации. Она преодолела полуфинальный и финальный раунд. На данный момент у хозяев 3 победы и одна ничья в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне «Брюгге» не проигрывал. «Черно-синие» провели 10 матчей, из которых они выиграли семь. В остальных случаях была ничья.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлый раз бельгийцы играли с «Серкль» Брюгге и выиграли 0:2. Перед этим коллектив сыграл вничью с «Генком» (1:1).

Также примечательно, что в Лиге чемпионов клуб имеет 8-матчевую беспроигрышную серию.

«Галатасарай»

«Галатасарай» неплохо усилился в этом сезоне. Недавно в команду пришел Фалькао, который принес гостям победу в прошлом туре турецкой лиги, забив «Касымпаше» (1:0). В центре поля коллектив усилился Н’Зонзи и Леминой.

«Львы» выиграли только две последних встречи. Кроме «Касымпаши» они встречались с «Кайсериспором» (2:3). Перед этим клуб имел ничью с «Коньяспором» и поражение в матче с «Денизлиспором».

В ЛЧ у «желто-красных» негусто. Они не смогли выиграть в 18 из 20 последних выступлений в рамках этого турнира. При этом турецкая команда терпела поражение в трех играх Лиги чемпионов кряду.

Игру пропустит Бельханда из-за перелома челюсти.

Прогноз и ставки

1.90 и 4.10 — такие коэффы дают на победу одной и другой команды. На ничью предлагают 3.70.

«Брюгге» провел намного больше матчей и уже давно вошел в турнирный ритм. «Галатасарай» усилился и выиграл два последних матча.

Хозяева выиграли 3 из 5 домашних встреч, причем две из них в рамках ЛЧ. Прогнозируем, что «Брюгге» не проиграет на своем поле, а общий тотал матча будет больше 2.5. Коэффициент составляет 2.50. 0