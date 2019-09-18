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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Брюгге»?

    «Брюгге» — «Галатасарай». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Брюгге Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз на «Брюгге» — «Галатасарай»
    Радамель Фалькао
    18 сентября в матче Лиги чемпионов сойдутся «Брюгге» и «Галатасарай». Поединок пройдет в Бельгии на стадионе «Ян Брейдел». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Брюгге» — «Галатасарай».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 18 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.87
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.10
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    «Брюгге»

    «Брюгге» прошел тяжелый путь к групповой стадии ЛЧ. Команде пришлось бороться в квалификации. Она преодолела полуфинальный и финальный раунд. На данный момент у хозяев 3 победы и одна ничья в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

    В нынешнем сезоне «Брюгге» не проигрывал. «Черно-синие» провели 10 матчей, из которых они выиграли семь. В остальных случаях была ничья.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлый раз бельгийцы играли с «Серкль» Брюгге и выиграли 0:2. Перед этим коллектив сыграл вничью с «Генком» (1:1).

    Также примечательно, что в Лиге чемпионов клуб имеет 8-матчевую беспроигрышную серию.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» неплохо усилился в этом сезоне. Недавно в команду пришел Фалькао, который принес гостям победу в прошлом туре турецкой лиги, забив «Касымпаше» (1:0). В центре поля коллектив усилился Н’Зонзи и Леминой.

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    «Львы» выиграли только две последних встречи. Кроме «Касымпаши» они встречались с «Кайсериспором» (2:3). Перед этим клуб имел ничью с «Коньяспором» и поражение в матче с «Денизлиспором».

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    • В ЛЧ у «желто-красных» негусто. Они не смогли выиграть в 18 из 20 последних выступлений в рамках этого турнира. При этом турецкая команда терпела поражение в трех играх Лиги чемпионов кряду.

    Игру пропустит Бельханда из-за перелома челюсти.

    Прогноз и ставки

    1.90 и 4.10 — такие коэффы дают на победу одной и другой команды. На ничью предлагают 3.70.

    «Брюгге» провел намного больше матчей и уже давно вошел в турнирный ритм. «Галатасарай» усилился и выиграл два последних матча.

    Хозяева выиграли 3 из 5 домашних встреч, причем две из них в рамках ЛЧ. Прогнозируем, что «Брюгге» не проиграет на своем поле, а общий тотал матча будет больше 2.5. Коэффициент составляет 2.50. 0

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    «Брюгге» — «Галатасарай». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года. Прогноз на «Брюгге» — «Галатасарай». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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