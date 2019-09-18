«Бавария» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.79) и ставки на Лигу чемпионов 18 сентября 2019 года

«Бавария»
В четырех турах немецкой Бундеслиги мюнхенский коллектив заработал 8 очков, что позволило им занять 4 строчку в турнирной таблице.
Но сезон для красных начался с Суперкубка Германии, в котором баварцы уступили «Боруссии» Д (2:0). Затем в товарищеской встрече команда Нико Ковача поиздевалась над любителями «Роттах-Эгерн» (0:23).
Позже нынешние чемпионы страны сыграли с «Энерги» в 1/32 финала Кубка и победили хозяев (1:3). А в первом туре Бундеслиги «Бавария» расписала мировую с «Гертой» (2:2).
В следующем матче красные легко справились с «Шальке-04» (0:3), а чуть позже они разгромили «Майнц» (6:1).
В поединке 14 сентября команда в гостях сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1).
«Црвена Звезда»
Одним из самых сложных соперников сербов в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов был «Копенгаген». Сыграв вничью в обоих матчах (1:1; 1:1), судьба противостояния решилась в серии пенальти, где белградцы взяли верх (6:7).
А в финальной битве «звездаши» одолели «Янг Бойз» благодаря голам на выезде (2:2; 1:1).
После того как «Црвена Звезда» завоевала путевку в Группу В, команда дважды успела выступить в чемпионате. В 7 туре сербской Суперлиги подопечные Владана Милоевича победили «Войводину» (1:2).
А в поединке 14 сентября белградцы на своем поле взяли верх над «Инджией» (2:1). Теперь с 18 очками в активе этот коллектив находится на 3 месте в турнирной таблице.
Прогноз
Победа «Баварии» оценивается скромным коэффициентом 1,07, на ничью дают — 14,0, а на победу «Црвены Звезды» — 33,0.
Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,79. 0