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    «Бавария» не заметит сопротивления противника

    «Бавария» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.79) и ставки на Лигу чемпионов 18 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Баварию Прогнозы на Црвена Звезда
    Прогноз на «Бавария» — «Црвена Звезда»
    Роберт Левандовский
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» будет принимать «Црвену Звезду». Игра пройдет на «Альянц Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Црвена Звезда».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 18 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Бавария»

    В четырех турах немецкой Бундеслиги мюнхенский коллектив заработал 8 очков, что позволило им занять 4 строчку в турнирной таблице.

    Но сезон для красных начался с Суперкубка Германии, в котором баварцы уступили «Боруссии» Д (2:0). Затем в товарищеской встрече команда Нико Ковача поиздевалась над любителями «Роттах-Эгерн» (0:23).

    Позже нынешние чемпионы страны сыграли с «Энерги» в 1/32 финала Кубка и победили хозяев (1:3). А в первом туре Бундеслиги «Бавария» расписала мировую с «Гертой» (2:2).

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    В следующем матче красные легко справились с «Шальке-04» (0:3), а чуть позже они разгромили «Майнц» (6:1).

    В поединке 14 сентября команда в гостях сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1).

    «Црвена Звезда»

    Одним из самых сложных соперников сербов в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов был «Копенгаген». Сыграв вничью в обоих матчах (1:1; 1:1), судьба противостояния решилась в серии пенальти, где белградцы взяли верх (6:7).

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    • А в финальной битве «звездаши» одолели «Янг Бойз» благодаря голам на выезде (2:2; 1:1).

    После того как «Црвена Звезда» завоевала путевку в Группу В, команда дважды успела выступить в чемпионате. В 7 туре сербской Суперлиги подопечные Владана Милоевича победили «Войводину» (1:2).

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    А в поединке 14 сентября белградцы на своем поле взяли верх над «Инджией» (2:1). Теперь с 18 очками в активе этот коллектив находится на 3 месте в турнирной таблице.

    Прогноз

    Победа «Баварии» оценивается скромным коэффициентом 1,07, на ничью дают — 14,0, а на победу «Црвены Звезды» — 33,0.

    Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,79. 0

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    «Бавария» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.79) и ставки на Лигу чемпионов 18 сентября 2019 года. Прогноз на «Бавария» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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