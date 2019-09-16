«Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 16 сентября 2019 года

В пятом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 16 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Вест Хэм».

«Астон Вилла»

За четыре матча «львы» смогли заработать всего лишь 3 очка. Сейчас команда находится в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице.

В первом туре в рамках Премьер-лиги коллектив из Бирмингема отправился в Лондон, где проиграл «Тоттенхэму» (3:1). Домашний поединок против «Борнмута» также завершился для «Астон Виллы» поражением (1:2).

Единственную победу в АПЛ подопечные Дина Смита завоевали на «Вилла Парк», переиграв «Эвертон» (2:0). Затем «львы» в 1/32 финала Кубка Лиги разгромили «Крю» (1:6).

Календарь и таблица АПЛ

А чуть позже в Лондоне команда уступила «Кристал Пэласу» (1:0).

«Вест Хэм»

Наряду с «Кристал Пэлас», «Арсеналом» и «Эвертоном» «Вест Хэм» имеет в своем активе 7 очков и располагается на 7 строчке в турнирной таблице.

Правда, старт сезона вышел для «молотобойцев» просто ужасным. В первом туре Премьер-лиги им пришлось дома противостоять «Манчестеру Сити». В этой встрече гости разгромили лондонцев (0:5).

Во втором матче коллектив Пеллегрини сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). А в выездном поединке против «Уотфорда» «Вест Хэм» наконец-то сумел победить (1:3).

В 1/32 финала Кубка Лиги «железные» одолели «Ньюпорт» (0:2). А в четвертом матче АПЛ команда взяла верх над «Норвичем» (2:0).

Прогноз

На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 3,75, а победу «Вест Хэма» оценивают — в 2,60.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,55. 0