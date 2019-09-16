ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сандро ШварцВеличие Бундеслиги. Неочевидные причины следить за футболом в Германии Мохаммед СалахАПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», а «Ман Сити» постарается одолеть «Норвич» «Реал»Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Валенсия» в гостях у «Барселоны»
  • 18:26
    • «Спартак» в Москве проиграл «Уралу»
  • 20:57
    • «Локомотив» обыграл ФК «Сочи» благодаря голу Крыховяка
  • 20:36
    • Сборная России обыграла Северную Македонию на волейбольном ЧЕ
  • 20:31
    • Гол Неймара принес ПСЖ победу над «Страсбургом»
  • 19:30
    • Кононов: Могу ответить болельщикам только победами
  • 19:05
    • «Челси» разгромил «Вулверхэмптон», Абрахам оформил хет-трик
  • 18:57
    • «Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Лестер»
    Все новости спорта

    Порадуют ли нас «Астон Вилла» и «Вест Хэм» голами?

    «Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 16 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Вест Хэм
    Прогноз на «Астон Вилла» — «Вест Хэм»
    Мануэль Лансини
    В пятом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 16 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Вест Хэм».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Сентября 2019 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.60
  • Играть!
    •

    «Астон Вилла»

    За четыре матча «львы» смогли заработать всего лишь 3 очка. Сейчас команда находится в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице.

    В первом туре в рамках Премьер-лиги коллектив из Бирмингема отправился в Лондон, где проиграл «Тоттенхэму» (3:1). Домашний поединок против «Борнмута» также завершился для «Астон Виллы» поражением (1:2).

    Единственную победу в АПЛ подопечные Дина Смита завоевали на «Вилла Парк», переиграв «Эвертон» (2:0). Затем «львы» в 1/32 финала Кубка Лиги разгромили «Крю» (1:6).

    Календарь и таблица АПЛ

    А чуть позже в Лондоне команда уступила «Кристал Пэласу» (1:0).

    «Вест Хэм»

    Наряду с «Кристал Пэлас», «Арсеналом» и «Эвертоном» «Вест Хэм» имеет в своем активе 7 очков и располагается на 7 строчке в турнирной таблице.

  • Символическая сборная, которая может обыграть кого угодно
  • Месси, Роналду и ван Дейк — тут, Неймар — нет
  • 12/09/2019

    • Правда, старт сезона вышел для «молотобойцев» просто ужасным. В первом туре Премьер-лиги им пришлось дома противостоять «Манчестеру Сити». В этой встрече гости разгромили лондонцев (0:5).

    Во втором матче коллектив Пеллегрини сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). А в выездном поединке против «Уотфорда» «Вест Хэм» наконец-то сумел победить (1:3).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В 1/32 финала Кубка Лиги «железные» одолели «Ньюпорт» (0:2). А в четвертом матче АПЛ команда взяла верх над «Норвичем» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 3,75, а победу «Вест Хэма» оценивают — в 2,60.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Брест — Ренн
  • Сегодня в 21:00
    •  1.49
  • Прогноз на матч ПСВ — Витесс
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Лос Анджелес
  • Завтра в 02:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эйбар — Эспаньол
  • Завтра в 13:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Рубин
  • Завтра в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Завтра в 15:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Борнмут — Эвертон
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СПАЛ — Лацио
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Тамбов — ЦСКА
  • Завтра в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Завтра в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Завтра в 17:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Сельта — Гранада
  • Завтра в 17:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Уотфорд — Арсенал
  • Завтра в 18:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
  • Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнего
    • 10:22 09/09/2019     Хабиб Нурмагомедов
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
    • 15:27 08/09/2019     Серена Уильямс
  • Смыло новой волной. Серена вновь провалила финал
    • 18:00 08/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 16 сентября 2019 года. Прогноз на «Астон Вилла» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Арсенал» Футбол Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки АзмунаРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над тульским «Арсеналом» 02:150
  • 18:56
    • Дубль Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Кристал Пэлас»
  • 18:06
    • «Ювентус» не справился с «Фиорентиной»
  • 17:08
    • Кузнецова дисквалифицируют на три матча НХЛ
    «Зенит» Футбол РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» примет «Урал», «Локо» в гостях у «Сочи»Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу 00:540
  • Экспресс дня

  • «Барселоне» придется несладко без Месси и Суареса
  • 4.58
    •
  • 20:59
    • «Наполи» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мертенса
  • 20:22
    • «Торпедо» одержало восьмую победу подряд в ФНЛ
  • 19:59
    • «Северсталь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»
    Юрген Клопп Футбол Возвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фаворитыГрупповой этап стартует уже 17 сентября Вчера в 16:370
  • 18:53
    • Кокорин может стать игроком «Сочи»
  • 18:21
    • Дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Байер»
  • 13:44
    • Азар на скамейке запасных в матче с «Леванте»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие