«Филадельфия Юнион» — «Лос Анджелес». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч МЛС 15 сентября 2019 года

«Филадельфия Юнион» 15 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС на своем поле примет «Лос Анджелес». Начало встречи — 02:30 по Москве. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Лос Анджелес».

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия Юнион» после 29 поединков регулярного чемпионата МЛС набрала 51 очко и расположилась на втором месте в Восточной конференции.

«Змеи» за минувший месяц выдали неплохую серию, выиграв в четырех матчах из пяти при одном поражении.

Единственная неудача случилась в выездной игре против «Чикаго» (0:2). Одолеть удалось «Ди Си Юнайтед» (5:1) в гостях, а также «Хьюстон Динамо» (2:1), «Атланту Юнайте» (2:1) и вновь «Ди Си» (по 3:1) на своей территории.

Все прогнозы на футбол

Домашние встречи в текущем розыгрыше МЛС принесли «Филадельфии» 10 викторий, три ничейных результата и два поражения. На данный момент у команды 7-матчевая беспроигрышная домашняя серия.

«Лос Анджелес»

ФК «Лос Анджелес» — лидер Западной конференции и всего чемпионата. В 29 поединках «черно-золотые» набрали 63 балла, опережая ближайшего преследователя по конференции аж на 17 пунктов.

Дружина Боба Брэдли не может найти для себя мотивацию в последних поединках. За три минувшие игры она набрала всего лишь два балла.

Календарь и таблица АПЛ

Эти пункты калифорнийцы заработали в игре с соседями из «Гэлакси» (3:3) и в выездной встрече с «Орландо» (2:2) в последнем туре. Поражение пришлось на домашнюю игру против «Миннесоты» (0:2).

В 15 выездных матчах «Лос Анджелес» добыл восемь викторий, четыре матча закончил вничью и три игры проиграл.

Между собой эти клубы провели только одну игру, которая принесла крупную победу «Лос Анджелесу» со счетом 4:1.

Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Лос Анджелес»

В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Филадельфии Юнион» — 2.45, победа «Лос Анджелеса» — 2.50, ничья — 4.15.

Оба коллектива уже решили вопрос с выходом в плей-офф, но у хозяев есть еще стремление выиграть свою конференцию, в отличии от своего предстоящего противника. Предлагаем поставить на победу «Филадельфии». 0