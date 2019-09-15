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    Поднимется ли «Оренбург» со дна таблицы после матча с «Рубином»?

    «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч РПЛ 15 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Оренбург» — «Рубин»
    «Оренбург»
    В рамках 9-го тура чемпионата России по футболу 15 сентября пройдет встреча «Оренбурга» и «Рубина». Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча — в 14:00 мск. Прогноз на «Оренбург» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Оренбург»

    Август для «газовиков» начался выездным поражением от «Ахмата» (1:2), которое стало четвертым подряд с начала чемпионата.

    Затем дела, казалось, пошли на лад — подопечные Федотова ушли от поражения в домашнем матче с «Тамбовом» (2:2) и на своем поле поделили очки с «Сочи» (1:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Выездной матч с «Арсеналом» в Туле завершился поражением 1:2, а в последнем матче «Оренбург» одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Уфу» (1:2).

    После 8 туров РПЛ «Оренбург» с 5 очками замыкает таблицу. Разница мячей 9-14, лучший бомбардир Джордже Деспотович с 4 голами.

    «Рубин»

    Август для «Рубина» начался с того, что в 4-м туре казанцы на своем поле уступили ЦСКА со счетом 0:1, хотя в концовке встречи могли спастись от поражения.

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    В 5-м туре «Рубин» на выезде уступил «Краснодару» (0:1), играя целый тайм в большинстве, после чего казанцы на своем поле одолели тульский «Арсенал», забив единственный мяч в середине второго тайма.

    Выезд в гости к «Ростову» завершился поражение со счетом 1:2. Забив быстрый гол, казанцы позволили сопернику сравнять, а на последних минутах пропустили еще раз.

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  • 26/08/2019

    • В последнем матче «Рубин» потерпел совершенно неожиданное крупное домашнее поражение от аутсайдера лиги «Сочи» — 0:3.

    После 8-х туров РПЛ «Рубин» с 10 очками на 9-м месте. Разница мячей 5-8, два мяча забил Евгений Марков.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Рубин» проиграл в Оренбурге 0:1, но победил дома 2:0. Три выезда казанцев Оренбург закончились победой, поражением и ничьей.

    Прогноз

    На победу «Оренбурга» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничейный результат — 3,15, а на выездной успех «Рубина» — 3,30.

    В последних домашних матчах «Оренбург» не проигрывает, прогнозируем, что «Газовики» не потерпят поражения во встрече с «Рубином»,

    Ждать обилия голов не стоит, интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

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    «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч РПЛ 15 сентября 2019 года. Прогноз на «Оренбург» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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