«Алавес» — «Севилья». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Испании 15 сентября 2019 года

В четвертом туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» 15 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Севилья».

«Алавес»

В трех турах чемпионата команда Асьера Гаритано продемонстрировала неплохие результаты. Заработав 5 очков, «славные» заняли 7 строчку в турнирной таблице.

На старте сезона «Алавес» на своем поле встретился с «Леванте». Хозяева матча смогли минимально переиграть соперников (1:0).

После этого на арену «Мендисорроса» приехал «Эспаньол». Этот невзрачный поединок ничем не запомнился зрителям, поскольку голов публика так и не увидела (0:0).

Расписал мировую «Алавес» и на выезде в противостоянии с «Хетафе» (1:1), а во время паузы на сборы национальных команд «уничтожители бобов» сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» в товарищеском матче (0:0).

«Севилья»

В трех матчах Примеры красно-белые победили дважды и один раз сыграли вничью. Сейчас в активе у севильцев 7 очков.

Первые две встречи на старте сезона подопечные Юлена Лопетеги провели в гостях. Сперва команда обыграла «Эспаньол» (0:2), а во втором матче «Севилья» оказалась сильнее «Гранады» на ее поле (0:1).

Неожиданная осечка случилась в домашней встрече против «Сельты».

Коллектив из Виго долго держал оборону, но пропустил гол на 81 минуте. Спустя 3 минуты соперник сумел сравнять счет, а красно-белые, не воспользовавшись игровым преимуществом, потеряли два очка (1:1).

Прогноз

На победу «Алавеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,30, на ничью — 3,45, а на победу «Севильи» — 1,94.

Наш прогноз на матч — «Севилья» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,53. 0