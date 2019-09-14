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    Сумеет ли «Ливерпуль» сразу взять игру под контроль?

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч АПЛ 14 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
    Садио Мане
    В пятом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 14 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2019 года
    Ливерпуль
    • Ливерпуль 14:30 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Ливерпуль»

    По завершении четырех туров Премьер-лиги «мерсисайдцы» расположились на 1 месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. Они опережают «Манчестер Сити» на два пункта.

    В первой домашней игре нового сезона «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (4:1), а позже команда удачно выступила в Суперкубке УЕФА. Во встрече в Стамбуле подопечные Клоппа в серии пенальти победили «Челси» (2:2, 5:4).

    В следующем матче АПЛ «красные» на выезде одолели «Саутгемптон» (1:2). Затем «мерсисайдцы» расправились с «Арсеналом» (3:1).

    Ну а в пятом туре чемпионата «Ливерпуль» отгрузил три безответных голов «Бернли» (0:3).

    «Ньюкасл»

    С четырьмя очками в активе «сороки» занимают 14 строчку в таблице. К матчу на «Энфилде» подопечные Стива Брюса подходят с большими кадровыми потерями. На данный момент сразу 7 футболистов рискуют пропустить грядущую встречу.

    Со старта официального сезона «Ньюкасл» сумел победить только в одном поединке. В третьем туре «горожане» переиграли в Лондоне «Тоттенхэм» (0:1).

    До этого черно-белые уступили «Арсеналу» (0:1), затем на выезде оказались слабее «Норвича» (3:1).

    После триумфа в матче со «шпорами» «сороки» сразились с «Лестером» в 1/32 финала Кубка Лиги и вылетели из турнира в серии пенальти (1:1, 2:4).

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    В четвертой игре АПЛ «Ньюкасл» расписал мировую с «Норвичем» (1:1).

    Прогноз

    Победа «Ливерпуля» оценивается скромным коэффициентом 1,17, на ничью букмекеры дают котировку 8,20, а на победу «Ньюкасла» — 16,5.

    Наш прогноз на матч — победа «Ливерпуля» в первом тайме с коэффициентом 1,53. 0

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