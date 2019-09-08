«Торпедо» — «Химки». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч ФНЛ 8 сентября 2019 года

В рамках 12 тура российской ФНЛ состоится московское дерби между «Торпедо» и «Химками». Команды будут играть на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Торпедо» — «Химки».

«Торпедо»

За 11 туров «Торпедо» Сергея Игнашевича сумел выйти и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы ФНЛ. Сейчас у команды 28 очков, однако в спину уже дышат «Химки». Это противостояние является отличной возможностью увеличить отрыв до 4 баллов.

«Автозаводцы» находятся в прекрасной форме. Они выиграли 7 матчей кряду, если учитывать проход в 1/16 финала Кубка России.

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После победы в Кубке над «Велесом» «черно-белые» оформили еще два выигрыша. Сначала они одолели «Енисей» 2:0, а затем разобрались с «Ротором» со счетом 0:2.

Так что ворота «Торпедо» «сухие» уже второй поединок. А вообще команда Игнашевича умеет держать оборону, поскольку в последних шести играх ФНЛ ей не забивали больше одного мяча.

«Химки»

«Химки» идут следом за «Торпедо» на второй позиции. У клуба 27 очков. Для гостей это один из самых важных матчей, поскольку им очень важно не отпустить соперника вперед.

Стоит заметить, что в этом сезоне ФНЛ команда не проигрывала, в отличие от «Торпедо», который уже успел потерпеть одно поражение.

21 августа «черно-красно-полосатые» уверенно переиграли «Авангард» Курск в матче Кубка России со счетом 4:1. После этого было две скромных победы в ФНЛ — над «Шинником» и «Спартаком-2» с одинаковым результатом 1:0.

На выезде в этом сезоне коллектив одержал 3 победы и 3 раза играл вничью.

Прогноз

Что касается коэффициентов, то здесь они такие: 2.46 на хозяев, 3.00 на гостей и 3.05 букмекеры установили на ничью.

Матч явно будет очень тяжелым для обеих команд. Все-таки этот поединок может лишить лидерства «Торпедо» или увеличить разрыв между «Химками» и хозяевами поля.

Вряд ли кто-то будет раскрываться с первых минут встречи, так что много голов от этого противостояния ждать не стоит. Соперники будут выжидать.

В последний раз «черно-белые» терпели домашнее поражение год назад. Ставим на то, что они не уступят и в этот раз, а тотал матча будет меньше 2.5. Коэфф составляет 2.10. 0