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    Справятся ли турки с обороной Андорры?

    Турция — Андорра. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 7 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Турции
    Прогноз на Турция — Андорра
    Хакан Чалханоглу
    В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Турция на «Водафон Парк» будет принимать Андорру. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Турция — Андорра.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 07 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.03
  • X
  • 16.00
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  • 45.00
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    Турция

    В четырех турах квалификации турки заработали 9 очков, победив в трех матчах. Сейчас коллектив Шенола Гюнеша располагается на второй строчке в турнирной таблице Группы Н с разницей голов 9:2. Столько же баллов имеют и Франция с Исландией.

    В первой игре в Шкодере на «Лоро Боричи» «лунные звезды» взяли верх над Албанией (0:2). Затем дома команда разгромила Молдову (4:0).

    Во время паузы отборочной кампании Турция провела две товарищеские встречи, в которых оба раза брала верх. Сперва над Грецией (2:1), затем над Узбекистаном (2:0).

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    В третьем туре квалификации подопечные Гюнеша сенсационно обыграли Францию в Конье (2:0), но позже турки оступились в выездном матче с исландцами (2:1).

    Андорра

    На данный момент трехцветные являются худшей командой в своей группе. С разницей забитых и пропущенных 0:10 и нулем баллов в активе подопечные Кольдо безнадежно занимают последнее место.

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    • В первом туре на «Национальном» хозяева уступили Исландии (0:2). Следующий матч на том же стадионе Андорра проиграла Албании (0:3).

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    В Кишиневе «почтальоны» оказались слабее Молдовы (0:1), а в четвертой встрече квалификации коллектив Кольдо был бит французами (0:4).

    Прогноз

    На победу Турции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,04, на ничью — 17,5, а на победу Андорры — 65,0.

    Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,92. 0

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