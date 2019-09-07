Турция — Андорра. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 7 сентября 2019 года

В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Турция на «Водафон Парк» будет принимать Андорру. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Турция — Андорра.

Турция

В четырех турах квалификации турки заработали 9 очков, победив в трех матчах. Сейчас коллектив Шенола Гюнеша располагается на второй строчке в турнирной таблице Группы Н с разницей голов 9:2. Столько же баллов имеют и Франция с Исландией.

В первой игре в Шкодере на «Лоро Боричи» «лунные звезды» взяли верх над Албанией (0:2). Затем дома команда разгромила Молдову (4:0).

Во время паузы отборочной кампании Турция провела две товарищеские встречи, в которых оба раза брала верх. Сперва над Грецией (2:1), затем над Узбекистаном (2:0).

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В третьем туре квалификации подопечные Гюнеша сенсационно обыграли Францию в Конье (2:0), но позже турки оступились в выездном матче с исландцами (2:1).

Андорра

На данный момент трехцветные являются худшей командой в своей группе. С разницей забитых и пропущенных 0:10 и нулем баллов в активе подопечные Кольдо безнадежно занимают последнее место.

В первом туре на «Национальном» хозяева уступили Исландии (0:2). Следующий матч на том же стадионе Андорра проиграла Албании (0:3).

В Кишиневе «почтальоны» оказались слабее Молдовы (0:1), а в четвертой встрече квалификации коллектив Кольдо был бит французами (0:4).

Прогноз

На победу Турции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,04, на ничью — 17,5, а на победу Андорры — 65,0.

Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,92. 0